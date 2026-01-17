Yozgat’ta Fenni Efendi Müzesi Cevizli Konak’ta Açıldı

Yozgat’ta Fenni Efendi Müzesi ziyarete açıldı

Yozgat Belediyesi bünyesinde, tarihi Cevizli Konak’ta hazırlanan Fenni Efendi Müzesi düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilere açtı. Müze, kentin kültürel mirasına güç katmayı ve ziyaretçilere tarihî bir yolculuk sunmayı hedefliyor.

Müze ve sergilenen değerler

Müze, Osmanlı döneminin önemli ilim ve fikir insanlarından Fenni Efendi’nin hayatını, eserlerini ve dönemin kültürel atmosferini yansıtan objeleri barındırıyor. Cevizli Konak’ın özgün mimarisi korunarak düzenlenen sergi alanları, hem kişisel eşyalar hem de döneme ait belge ve materyallerle ziyaretçilere kapsamlı bir bakış sağlıyor.

Açılış töreni ve vurgular

Açılışta konuşan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, müzenin kentin tarih ve kültürüne ışık tutacağını vurguladı. Arslan, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Geleneksel sanatlarımızı geçmişe taşıyacak Yozgat için farklılık oluşturacak Yozgat’a değer katacak bu çalışmayı Yozgatlı hemşehrilerimizin hizmetine sunmak üzere bir karar verdik".

Ziyaretçiler, müze aracılığıyla hem Fenni Efendi’nin ilmi kişiliğini hem de Yozgat’ın kültürel birikimini yakından tanıma imkânı bulacak.

Katılımcılar

Müzenin açılış törenine Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, il protokolü, Hat Sanatçısı Mahmut Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

