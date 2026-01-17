Yozgat’ta Fenni Efendi Müzesi Cevizli Konak’ta Açıldı

Yozgat’ta tarihi Cevizli Konak’ta kurulan Fenni Efendi Müzesi törenle ziyarete açıldı; müze, Fenni Efendi’nin hayatı ve Osmanlı dönemi kültürünü yansıtıyor.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 18:02
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 18:17
Yozgat’ta Fenni Efendi Müzesi Cevizli Konak’ta Açıldı

Yozgat’ta Fenni Efendi Müzesi ziyarete açıldı

Yozgat Belediyesi bünyesinde, tarihi Cevizli Konak’ta hazırlanan Fenni Efendi Müzesi düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilere açtı. Müze, kentin kültürel mirasına güç katmayı ve ziyaretçilere tarihî bir yolculuk sunmayı hedefliyor.

Müze ve sergilenen değerler

Müze, Osmanlı döneminin önemli ilim ve fikir insanlarından Fenni Efendi’nin hayatını, eserlerini ve dönemin kültürel atmosferini yansıtan objeleri barındırıyor. Cevizli Konak’ın özgün mimarisi korunarak düzenlenen sergi alanları, hem kişisel eşyalar hem de döneme ait belge ve materyallerle ziyaretçilere kapsamlı bir bakış sağlıyor.

Açılış töreni ve vurgular

Açılışta konuşan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, müzenin kentin tarih ve kültürüne ışık tutacağını vurguladı. Arslan, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Geleneksel sanatlarımızı geçmişe taşıyacak Yozgat için farklılık oluşturacak Yozgat’a değer katacak bu çalışmayı Yozgatlı hemşehrilerimizin hizmetine sunmak üzere bir karar verdik".

Ziyaretçiler, müze aracılığıyla hem Fenni Efendi’nin ilmi kişiliğini hem de Yozgat’ın kültürel birikimini yakından tanıma imkânı bulacak.

Katılımcılar

Müzenin açılış törenine Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, il protokolü, Hat Sanatçısı Mahmut Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

YOZGAT BELEDİYESİ BÜNYESİNDE, TARİHİ CEVİZLİ KONAK’TA KURULAN FENNİ EFENDİ MÜZESİ DÜZENLENEN...

YOZGAT BELEDİYESİ BÜNYESİNDE, TARİHİ CEVİZLİ KONAK’TA KURULAN FENNİ EFENDİ MÜZESİ DÜZENLENEN TÖRENLE ZİYARETE AÇILDI.-

YOZGAT BELEDİYESİ BÜNYESİNDE, TARİHİ CEVİZLİ KONAK’TA KURULAN FENNİ EFENDİ MÜZESİ DÜZENLENEN...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da Kültür ve Gelecek Vizyonu Buluşması
2
Kütahya'da Yeni Kültür Mekanları: Gençlik Merkezi ve Hisarlı Ahmet Evi
3
Van Müzesi Geçici Olarak Kapatıldı — Bakım ve Onarım (13 Ocak 2026)
4
Yozgat’ta Fenni Efendi Müzesi Cevizli Konak’ta Açıldı
5
Kütahya’da Sıtkı Olçar Sezonu Finali: Kahveci 116 Etkinliği Vurguladı
6
Burhaniye'de Eski Halılara Yeni Hayat: Handan Hasgül'ün Atölyesi
7
Başkan Uysal: 'Kara Çadır, Bu Ülkenin Vicdanıdır' — 8. Yörük Çalıştayı Antalya'da

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları