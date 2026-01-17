Van Müzesi Geçici Olarak Kapatıldı — Bakım ve Onarım (13 Ocak 2026)

Van Müzesi Geçici Olarak Kapatıldı

Van Müzesi, ziyaretçilere daha güvenli ve konforlu bir müze deneyimi sunmak amacıyla bakım ve onarım çalışmaları kapsamında geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Çalışmaların kapsamı ve hedefleri

Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, müzenin mevcut yapısı ve hizmet kapasitesi korunarak daha işlevsel hale getirilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda yürütülecek çalışmalar hem fiziki altyapıyı hem de sergileme alanlarını kapsayacak; günlük kullanım alanlarında iyileştirmeler ve sergileme şartlarının uygun hale getirilmesi planlanıyor.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün onaylarıyla, müze 13 Ocak 2026 tarihinden itibaren bakım, onarım ve tadilat çalışmaları süresince geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Beklenen sonuç ve yeniden açılış

Yapılacak düzenlemelerle birlikte müzenin sahip olduğu zengin koleksiyon, daha nitelikli bir sunumla ziyaretçilerle buluşturulacak; sergileme alanlarının daha verimli kullanılması ve eserlerin daha düzenli şekilde sunulması hedefleniyor.

Bakım ve onarım sürecinin tamamlanmasının ardından Van Müzesi’nin yenilenen teşhir düzeniyle yeniden ziyaretçilerini ağırlaması ve müzecilik anlayışına uygun olarak Van’ın kültürel mirasını tanıtmaya devam etmesi bekleniyor.

