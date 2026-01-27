Manisa'da 'Sarışın Bir Kurt' Sergisi: Atatürk'ün 1907-1938 Yolculuğu

Manisa'da 'Sarışın Bir Kurt' Sergisi: Atatürk'ün Liderlik Yolculuğu

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde açılan Sarışın Bir Kurt: Mustafa Kemal Atatürk sergisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1907-1938 yılları arasındaki liderlik yolculuğunu orijinal belgeler, fotoğraflar ve tarihi dokümanlarla gözler önüne seriyor.

Açılış ve katılımcılar

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen serginin küratörlüğünü Fahri Özdemir üstlendi. Açılış törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, belediye bürokratları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Küratör Fahri Özdemir ile Emekli General Ahmet Yavuz, Manisa’nın böylesine nitelikli ve kapsamlı bir sergiye ev sahipliği yapmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Dutlulu'nun mesajı

Konuşmasında Başkan Dutlulu, serginin Türkiye’de örnek nitelik taşıdığını belirterek, "Manisa, Atatürkçü ve Cumhuriyetçi bir şehirdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmaya ve O’nun bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İki ay boyunca açık kalacak bu serginin özellikle öğrencilerimiz ve halkımız tarafından yoğun ilgi göreceğine inanıyorum" dedi.

Yeni sergi salonu müjdesi

Başkan Dutlulu, kültür ve sanat alanında önemli müjdeler verdi. Manisa’da sergi alanlarının yetersiz kaldığını belirterek, Yunusemre Belediyesi’nden devralınan gençlik merkezinde modern bir sergi salonu hayata geçireceklerini açıkladı. Ayrıca Fatih Sergi Salonu’nun Şehzadeler Belediyesi’ne devredilerek nikâh salonu olarak hizmet vermeye devam edeceğini ifade etti.

Sergi ziyarete açıldı

Konuşmaların ardından kesilen kurdeleyle sergi ziyarete açıldı. Başkan Dutlulu, sergide yer alan eserleri tek tek inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Sergi, iki ay boyunca Fatih Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek. Açılışta Emekli General Ahmet Yavuz, "Başkomutan" ve "İkinci Yüzyılda Yeniden Atatürk" adlı kitaplarını katılımcılar için imzaladı.

