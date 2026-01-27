Barış Manço Anılıyor: Menteşe Belediye Korosu 17 Eserle Sahne Alıyor

Menteşe Belediyesi, 1 Şubat 1999’da aramızdan ayrılan Anadolu Rock müziğinin efsane ismi, müzisyen Barış Manço’yu özel bir konserle anacak.

Konser Detayları

Konser, 10 Şubat Salı günü sanatseverlerle buluşacak. Koro şefliğini Hamdi Demirtaş üstlenecek.

Etkinlik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 20.30’da başlayacak.

Repertuvar

Menteşe Belediye Korosu, usta sanatçının 7'den 70'e herkesin hafızasına kazınan eserlerinden Gülpembe, Dağlar Dağlar, Aynalı Kemer ve Arkadaşım Eşek gibi klasikleşmiş parçaların da aralarında bulunduğu toplam 17 eseri çok sesli olarak seslendirecek.

