Mehmet Yıldız’ın 'Sonbaharın Renkleri II' Sergisi Tavşanlı’da İlgi Gördü

Mehmet Yıldız’ın 'Sonbaharın Renkleri II' sergisi, Tavşanlı’da sanatseverlerin yoğun ilgisiyle sona erdi; empresyonist renk ve ışık yorumları beğeni topladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 11:46
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 11:46
Mehmet Yıldız’ın 'Sonbaharın Renkleri II' Sergisi Tavşanlı’da İlgi Gördü

Mehmet Yıldız’dan "Sonbaharın Renkleri II" Sergisi Tavşanlı’da İlgi Gördü

Ressam Mehmet Yıldız, Tavşanlı TCDD Lojistik Müdürlüğü personeli olarak hayat verdiği "Sonbaharın Renkleri II" adlı kişisel resim sergisini sanatseverlerin yoğun katılımıyla tamamladı. Sergi, pazar günü itibarıyla sona erdi.

Serginin arka planı ve sanatçının yolculuğu

Tavşanlı’da 1961 yılında doğan ve sanat yolculuğuna 1988 yılında adım atan Mehmet Yıldız, uzun bir aradan sonra fırçasını yeniden eline alarak hazırladığı eserleri yeniden izleyiciyle buluşturdu. Hattat-Ressam Hidayet Şen ve Ressam Cemal Toy’un destekleriyle sanat dilini olgunlaştıran Yıldız, doğanın dönüşümünü empresyonist bir bakış açısıyla yorumladı.

Çalışmalarında doğayı nesnel gerçeklikten ziyade kişide uyandırdığı izlenimler üzerinden ele alan Yıldız, ışık ve rengin anlık etkilerini abartılı tonlarla kendi "Renkli dünyasında" harmanlıyor. Sanatı "Kâmil insan olma yolunda bir araç" olarak tanımlayan sanatçı, sergide özellikle kıvrılan yollar, derin tonlar ve sonbaharın melankolik dinginliğini yansıtan çalışmalarıyla dikkat çekti.

Ziyaretçi izlenimleri ve serginin etkisi

"Sonbaharın Renkleri II" koleksiyonu, Tavşanlılı sanatseverlerden tam not aldı. Ziyaretçiler, eserlerdeki derinlik ve renk kullanımının büyüleyici olduğunu ifade etti. Sergi süresince oluşan olumlu izlenimler ve gösterilen yoğun ilgi, Tavşanlı’nın sanat hayatına önemli bir renk kattı.

Kütahya Kültür ve Sanat Derneği üyesi olan Mehmet Yıldız’ın ikinci kişisel sergisi, sanatseverlerin hafızasında iz bırakan duygu ve izlenimlerle sona erdi.

Ressam Mehmet Yıldız'dan duyguların tuvale yansıdığı sergi sanatseverlerin izlenimleri ile sona...

Ressam Mehmet Yıldız'dan duyguların tuvale yansıdığı sergi sanatseverlerin izlenimleri ile sona erdi

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mehmet Yıldız'ın 'Sonbaharın Renkleri II' Sergisi Tavşanlı'da Yoğun İlgiyle Sona Erdi
2
Akşemseddin Türbesi Göynük'te: Fatih Sultan Mehmet'in Emaneti
3
TV+, 22 Bin Saat İçerikle Yerli ve Global İçerikleri Tek Platformda Buluşturdu
4
LCW Limitless Yeni Sezon Raflarda — Erişilebilir Moda
5
Mehmet Yıldız’ın 'Sonbaharın Renkleri II' Sergisi Tavşanlı’da İlgi Gördü
6
Bayburt’ta Ortaokul Öğrencilerine 'Çanakkale' Yarışması: Resim, Şiir, Hikâye
7
Sancaktepe'de 'Gerçek Hikâyeler' Paneli: Fotoğrafçılıkta Deneyim ve Eğitim

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları