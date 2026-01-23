Mehmet Yıldız’ın 'Sonbaharın Renkleri II' Sergisi Tavşanlı’da İlgi Gördü

Mehmet Yıldız’dan "Sonbaharın Renkleri II" Sergisi Tavşanlı’da İlgi Gördü

Ressam Mehmet Yıldız, Tavşanlı TCDD Lojistik Müdürlüğü personeli olarak hayat verdiği "Sonbaharın Renkleri II" adlı kişisel resim sergisini sanatseverlerin yoğun katılımıyla tamamladı. Sergi, pazar günü itibarıyla sona erdi.

Serginin arka planı ve sanatçının yolculuğu

Tavşanlı’da 1961 yılında doğan ve sanat yolculuğuna 1988 yılında adım atan Mehmet Yıldız, uzun bir aradan sonra fırçasını yeniden eline alarak hazırladığı eserleri yeniden izleyiciyle buluşturdu. Hattat-Ressam Hidayet Şen ve Ressam Cemal Toy’un destekleriyle sanat dilini olgunlaştıran Yıldız, doğanın dönüşümünü empresyonist bir bakış açısıyla yorumladı.

Çalışmalarında doğayı nesnel gerçeklikten ziyade kişide uyandırdığı izlenimler üzerinden ele alan Yıldız, ışık ve rengin anlık etkilerini abartılı tonlarla kendi "Renkli dünyasında" harmanlıyor. Sanatı "Kâmil insan olma yolunda bir araç" olarak tanımlayan sanatçı, sergide özellikle kıvrılan yollar, derin tonlar ve sonbaharın melankolik dinginliğini yansıtan çalışmalarıyla dikkat çekti.

Ziyaretçi izlenimleri ve serginin etkisi

"Sonbaharın Renkleri II" koleksiyonu, Tavşanlılı sanatseverlerden tam not aldı. Ziyaretçiler, eserlerdeki derinlik ve renk kullanımının büyüleyici olduğunu ifade etti. Sergi süresince oluşan olumlu izlenimler ve gösterilen yoğun ilgi, Tavşanlı’nın sanat hayatına önemli bir renk kattı.

Kütahya Kültür ve Sanat Derneği üyesi olan Mehmet Yıldız’ın ikinci kişisel sergisi, sanatseverlerin hafızasında iz bırakan duygu ve izlenimlerle sona erdi.

