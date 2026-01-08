MEM Genç Sahne'de Elif Çalışan'dan Etkileyici Keman Performansı

Nilüfer Belediyesi'nin MEM Genç Sahne programında Uludağ Üniversitesi'nden Elif Çalışan, yılın ilk konserinde zorlu repertuvarı kemanıyla seslendirdi; piyanoda Çağdaş Özkan eşlik etti.

Nilüfer Belediyesi'nin MEM Genç Sahne programı yılın ilk konseriyle sanatseverlerle buluştu

Nilüfer Belediyesi’nin MEM Genç Sahne konserinde bu ay Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Elif Çalışan sahne aldı.

Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesinde düzenlenen program, genç yetenekleri sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Bu yılın ilk konseri olan performansta Çalışan, zorlu repertuvarı kemanıyla yorumladı.

Barok ve romantik dönemin öne çıkan eserlerinden oluşan seçkide Çalışan’a piyanoda Çağdaş Özkan eşlik etti. Genç sanatçı, teknik ustalığı ve yorumu ile izleyicilerden tam not aldı.

