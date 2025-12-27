MTK Koleji'nden Sanata Destek: 'Bak Postacı Geliyor' Zeybek Sineması'nda

Muğlalı yönetmen ve senarist Yüksel Aksu'nun yeni filmi 'Bak Postacı Geliyor', vizyona girmesinin ardından MTK Koleji ortaokul ve lise öğrencileri tarafından Muğla'nın simge salonlarından Zeybek Sineması'nda izlendi.

Okuldan kültür ve sanat vurgusu

Etkinlik sonrası değerlendirmede bulunan MUYABİR Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özden Gürbüz, şu ifadeleri kullandı:

"Böylesine anlamlı bir filme destek verirken, kültürümüzü tanıyan ve kökleriyle bağ kuran bireyler yetiştirmek bizim için çok kıymetli. Akademik başarı kadar sanatsal ve kültürel gelişim de eğitim anlayışımızın merkezinde yer alıyor. Öğrencilerimizin yaşadıkları kentin değerlerini sanat yoluyla tanımaları, onları evrensel bakış açısıyla yerel kültürle buluşturmak açısından büyük önem taşıyor. Bu vesileyle, Muğla’nın kültürel dokusunu beyazperdeye taşıyan değerli yönetmenimiz Yüksel Aksu’ya da teşekkürlerimizi sunuyoruz"

MTK Koleji, öğrencilerinin sanata dokunduğu ve yaşadıkları şehri tanıdığı bu tür etkinlikleri desteklemeyi sürdüreceğini açıkladı.

MUĞLALI YÖNETMEN VE SENARİST YÜKSEL AKSU’NUN YENİ FİLMİ ‘BAK POSTACI GELİYOR’, VİZYONA GİRMESİNİN ARDINDAN MTK KOLEJİ ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN MUĞLA’NIN SİMGE SALONLARINDAN ZEYBEK SİNEMASI’NDA İZLENDİ.