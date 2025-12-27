DOLAR
MTK Koleji'nden Sanata Destek: 'Bak Postacı Geliyor' Zeybek Sineması'nda

MTK Koleji öğrencileri, Yüksel Aksu'nun 'Bak Postacı Geliyor' filmini Zeybek Sineması'nda izledi; okul kültür ve sanat etkinliklerini desteklemeye devam edecek.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 09:58
Muğlalı yönetmen ve senarist Yüksel Aksu'nun yeni filmi 'Bak Postacı Geliyor', vizyona girmesinin ardından MTK Koleji ortaokul ve lise öğrencileri tarafından Muğla'nın simge salonlarından Zeybek Sineması'nda izlendi.

Okuldan kültür ve sanat vurgusu

Etkinlik sonrası değerlendirmede bulunan MUYABİR Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özden Gürbüz, şu ifadeleri kullandı:

"Böylesine anlamlı bir filme destek verirken, kültürümüzü tanıyan ve kökleriyle bağ kuran bireyler yetiştirmek bizim için çok kıymetli. Akademik başarı kadar sanatsal ve kültürel gelişim de eğitim anlayışımızın merkezinde yer alıyor. Öğrencilerimizin yaşadıkları kentin değerlerini sanat yoluyla tanımaları, onları evrensel bakış açısıyla yerel kültürle buluşturmak açısından büyük önem taşıyor. Bu vesileyle, Muğla’nın kültürel dokusunu beyazperdeye taşıyan değerli yönetmenimiz Yüksel Aksu’ya da teşekkürlerimizi sunuyoruz"

MTK Koleji, öğrencilerinin sanata dokunduğu ve yaşadıkları şehri tanıdığı bu tür etkinlikleri desteklemeyi sürdüreceğini açıkladı.

EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

