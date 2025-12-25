Mudurnu'da Regaip Kandili'nde Lokma Geleneği Yeniden Yaşatıldı

Mudurnu'da Regaip Kandili'nde lokma geleneği canlandırıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Regaip Kandili vesilesiyle geçmiş yıllarda yaşatılan gelenekler tekrar hayata geçirildi. İlçe meydanında düzenlenen etkinlikte halka lokma ikram edildi.

Etkinlik, Mudurnu Belediye Başkanı Doğan Onurlu öncülüğünde yapıldı; lokma pişirilip vatandaşlara dağıtıldı. İlçe Müftüsü tarafından okunan duaların ardından Regaip Kandili'nin manevi atmosferi hep birlikte yaşandı.

Programa Mudurnu Kaymakamı Muhammed Furkan Okumuş, Belediye Başkanı Doğan Onurlu, Emniyet Müdür Vekili, Kızılay gönüllüleri, gençler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sürmeli köyünde birlik ve beraberlik gecesi

Mudurnu'ya bağlı Sürmeli köyünde de Regaip Kandili, köy halkının bir araya gelmesiyle geçirildi. Vatandaşlar gecede evlerinde hazırladıkları lokmaları köy odasına getirip dualar eşliğinde yediler.

Köy Muhtarı Erkan Akıllı etkinlikle ilgili olarak, "Köyümüzde bulunan 55 kişi akşam ezanı sonrası köy odasında toplandık. Herkes evlerinde yaptıkları lokmaları getirerek yanlarında tahtalarla birlikte yedi. Regaip Kandiliniz kutlu olsun" dedi.

BOLU'NUN MUDURNU İLÇESİNDE REGAİP KANDİLİ'NDE, GEÇMİŞ YILLARDAKİ GELENEKLERİ YAŞATMAK AMACIYLA MEYDANDA LOKMA DAĞITILDI