Selçuklu'da Şivlilik Çocuk Bayramı Başladı — 25-28 Aralık

Selçuklu'da 'Şivlilik Çocuk Bayramı' coşkuyla başladı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve Konya’da çocukların her yıl büyük bir heyecanla beklediği "Şivlilik Çocuk Bayramı"nın açılışı, binlerce çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi. 25-28 Aralık tarihleri arasında düzenlenen şenlik, çocuklara dört gün boyunca sürecek renkli etkinlikler sunuyor.

Şenlikte kültür, eğlence ve eğitim bir arada

Selçuklu Belediyesi tarafından organize edilen ve geçmiş yıllarda rekor katılımla ilgi çeken etkinlik, bu yıl da çocuklar ve ailelerini Selçuklu Kongre Merkezi'nde buluşturdu. Organizasyon, üç ayların manevi atmosferini çocuklara yaşatırken kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını amaçlıyor.

Şenliğin ilk gününde çocukların coşkusu ve ailelerin yoğun katılımı dikkat çekti; alanda adeta bayram havası yaşandı. Etkinlik kapsamında tiyatro gösterileri, müzikaller, söyleşiler, yarışmalar ve eğitici seminerler yer alıyor; çocuklar ve aileleri dört gün boyunca çeşitli programlarda bir araya geliyor.

Başkan Pekyatırmacı: "Çocuklarımızın mutluluğu bizim için en büyük değer"

Resmi açılışta konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, şivlilik gününün Konya için önemine vurgu yaptı. Pekyatırmacı, şöyle konuştu: "Üç ayların başlangıcında, Recep Ayı’nın başında, Regaib Kandilimizin bu güzel, mübarek, bereketli günü çocuklarımızla birlikte ihya ediyoruz. Konyamızda yaşayan bütün çocuklar dışarıda, sokakta kapı kapı dolaşıyor ve şivlilik hediyelerini alıyor. Biz de Selçuklu Belediyesi olarak 2023 yılında bu güzel geleneğimizi bir bayrama dönüştürmüştük. Bu sene inşallah üçüncüsünü hayata geçiriyoruz. Çocuklarımız için ne yapsak az. Çocuklarımızın mutluluğu bizim için en büyük değer. Bunu temin edebilmek, muhafaza edebilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çocuklarımız hem bu mutlu günlerini doyasıya mahallelerinde komşularıyla, akrabalarıyla yaşadı hem de Selçuklu Kongre Merkezi’nde dört gün boyunca aileleriyle birlikte güzel, hoşça vakit geçirecek, farklı yarışmalarda akranlarıyla birlikte olacak, eğlenceli programlara gösterilere katılacak. Ailelere de eğitici seminer programlarıyla burada güzel vakitler geçirme imkanı sağlamış olacağız. Üç aylarımız Konyamızda her zaman aynı gelenekle karşılanıyor. Şivlilik; üç ayların başlangıcında birlik, beraberlik, paylaşma, dayanışma ikliminin bir başlangıcı olmuş oluyor ve bu geleneği de yüzyıllardır Konyamız devam ettiriyor. İnşallah bundan sonra da en güçlü şekilde bu geleneğimizi devam ettireceğiz. Başka şehirlere de örnek olacak bir geleneği, kültürü yaşatmaya hep birlikte devam edeceğiz"

Yetkililerden destek mesajları

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şivlilik geleneğinin çocukların manevi bilinçle yetişmesi açısından önemine dikkat çekerek, "Şivlilik hem üç ayların başlangıcını çocuklarımızın zihnine nakşetmek için güzel bir fırsat ama aynı zamanda bizler için çocukları sevindirme adına önemli bir gelenek ve fırsat. Biz de Konyalılar olarak tedbirimizi aldık ve gelen herkesi sevindiriyoruz. İnşallah bu gelenek ilelebet devam eder ve çocuklarımız üç aylar bilinciyle yetiştirler. Pazar akşamına kadar tüm Konyalıları da Selçuklu Kongre Merkezimizdeki Selçuklu Belediyemizin şivlilik etkinliğine davet ediyorum. Emeği geçen başta Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konya Valisi İbrahim Akın ise Şivlilik geleneğinin Konya’ya özgü önemli bir kültürel değer olduğunu vurgulayarak, bu geleneğin sürdürülmesine katkı verenlere teşekkür etti.

Selçuklu'da devam eden şenlik boyunca çocuklar, hem eğlenceli hem de eğitici içeriklerle dolu bir programla karşılaşıyor; ailelere yönelik seminerler de etkinliklerin dikkat çeken unsurları arasında yer alıyor.

