Mustafa Boran Durgun 'Yılın En İyi Bestecisi' ödülünü Çeşme'ye adadı

Besteci Mustafa Boran Durgun, 22. Altın Başarı Ödülleri'nde 'Yılın En İyi Bestecisi' seçildi ve ödülünü Çeşme'ye adadı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 12:03
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 12:03
Mustafa Boran Durgun 'Yılın En İyi Bestecisi' ödülünü Çeşme'ye adadı

Mustafa Boran Durgun 'Yılın En İyi Bestecisi' ödülünü Çeşme'ye adadı

Çeşme'nin denizi, doğası ve dingin ruhundan ilham alan besteci Mustafa Boran Durgun, İstanbul'da düzenlenen 22. Altın Başarı Ödüllerinde Yılın En İyi Bestecisi seçildi.

Ödül töreni ve sahne konuşması

Tören, İstanbul Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi ve sanat, kültür ile müzik dünyasından çok sayıda isim geceye katıldı. Ödülünü almak üzere sahneye çıkan Durgun, konuşmasında bölgeye olan bağlılığını vurguladı: "Bu ödülü, deniziyle ve doğasıyla huzur bulduğum Çeşme ve Çeşmeliler adına alıyorum." Sözleri salondan büyük alkış aldı.

Müziğe yansıyan Ege dinginliği

Beste çalışmalarında Çeşme'nin sakinliğini, Alaçatı'nın özgün ruhunu ve Ege atmosferini yansıtan Durgun, özellikle Starlight Moment serisi ve sözlü besteleriyle son dönemde öne çıkıyor. Sanatçı, doğayla kurduğu bağın üretim sürecinin merkezinde olduğunu ve müziğinde duygusal derinlik ile sade anlatımı ön plana çıkardığını belirtiyor.

Çeşme'den yayılan bir başarı

Durgun'un aldığı bu ödül, Çeşme'nin yalnızca turizm değil, aynı zamanda sanat ve kültür açısından da ilham veren bir merkez olduğuna dikkat çekiyor. Bölgeden doğan ilhamın Türkiye genelinde yankı bulması hem sanatçı hem de bölge için bir gurur kaynağı oldu.

MUSTAFA BORAN DURGUN, 22. ALTIN BAŞARI ÖDÜLLERİ’NDE "YILIN EN İYİ BESTECİSİ" SEÇİLDİ

MUSTAFA BORAN DURGUN, 22. ALTIN BAŞARI ÖDÜLLERİ’NDE "YILIN EN İYİ BESTECİSİ" SEÇİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burhaniye’de Berberler ve Kuaförler Odası’nda Şükrü Softa Güven Tazeledi
2
Bursa Kent Konseyi'nden 'Yeni Yıla Merhaba' Resim Sergisi
3
Edirne'de Huzurevinde Sıra Gecesi Coşkusu
4
Bakan Ersoy: Türk dizileri 1 milyar izleyiciye ulaştı, ihracat 1 milyar doları geçti
5
Mustafa Boran Durgun 'Yılın En İyi Bestecisi' ödülünü Çeşme'ye adadı
6
8. Yörük Çalıştayları: 'Yörüklerde Çocuklar ve Aksaçlılar' — 17 Ocak
7
Konya Antika Pazarı'nda Nostalji ve Tarih Buluşması

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları