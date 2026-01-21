Mustafa Boran Durgun 'Yılın En İyi Bestecisi' ödülünü Çeşme'ye adadı

Çeşme'nin denizi, doğası ve dingin ruhundan ilham alan besteci Mustafa Boran Durgun, İstanbul'da düzenlenen 22. Altın Başarı Ödüllerinde Yılın En İyi Bestecisi seçildi.

Ödül töreni ve sahne konuşması

Tören, İstanbul Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi ve sanat, kültür ile müzik dünyasından çok sayıda isim geceye katıldı. Ödülünü almak üzere sahneye çıkan Durgun, konuşmasında bölgeye olan bağlılığını vurguladı: "Bu ödülü, deniziyle ve doğasıyla huzur bulduğum Çeşme ve Çeşmeliler adına alıyorum." Sözleri salondan büyük alkış aldı.

Müziğe yansıyan Ege dinginliği

Beste çalışmalarında Çeşme'nin sakinliğini, Alaçatı'nın özgün ruhunu ve Ege atmosferini yansıtan Durgun, özellikle Starlight Moment serisi ve sözlü besteleriyle son dönemde öne çıkıyor. Sanatçı, doğayla kurduğu bağın üretim sürecinin merkezinde olduğunu ve müziğinde duygusal derinlik ile sade anlatımı ön plana çıkardığını belirtiyor.

Çeşme'den yayılan bir başarı

Durgun'un aldığı bu ödül, Çeşme'nin yalnızca turizm değil, aynı zamanda sanat ve kültür açısından da ilham veren bir merkez olduğuna dikkat çekiyor. Bölgeden doğan ilhamın Türkiye genelinde yankı bulması hem sanatçı hem de bölge için bir gurur kaynağı oldu.

