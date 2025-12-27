DOLAR
Orhaneli'nin Torunları Sarıkamış Şehitlerini Andı

Orhaneli'de İbrahim Hüsniye Çağlayan Ortaokulu'nda düzenlenen tören ve merkezdeki yürüyüşle Sarıkamış şehitleri saygıyla anıldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 08:56
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 08:56
Çanakkale’de en çok şehit veren ilçe Orhaneli’nde, Sarıkamış’ta şehit düşen askerler düzenlenen tören ve yürüyüşlerle anıldı.

Tören ve konuşmalar

Anma programı İbrahim Hüsniye Çağlayan Ortaokulu konferans salonunda gerçekleştirildi. Programa; Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muammer Demirel, geçmiş dönem milletvekili Faruk Anbarcıoğlu ve protokol katıldı.

Günün anlam ve önemini anlatan Prof. Dr. Muammer Demirel, Sarıkamış’ta yaşananları ve gerçekleri aktardı; "vatan uğruna ruhları Şad mekanları cennet olsun" dedi. Ardından Faruk Anbarcıoğlu, Sarıkamış’ta binlerce askerin nasıl şehit olduğunu anlattı ve okuduğu şiirle salonda duygulu anlar yaşattı.

Programda okul öğrencilerinin sunduğu oratoryo ve tiyatro gösterileri, Sarıkamış şehitleri konulu performanslarla büyük ilgi gördü ve alkışlarla karşılandı.

Yürüyüş ve anma

Orhaneli merkezde düzenlenen yürüyüşe Kaymakam Muhammed Furkan Tuna, Belediye Başkanı Ali Osman Tayır ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş sırasında ateş yakıldı ve dualar edilerek şehitler yad edildi.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

