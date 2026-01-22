Osmangazi'de 'Karagöz Yolda' Sömestrde Çocuklara Unutulmaz Keyif

Osmangazi'de 'Karagöz Yolda' ile sömestrde kültürel coşku

Yüzlerce yıllık gölge oyunu Karagözu yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Osmangazi Belediyesi, sömestr tatilinde çocuklara unutulmaz anlar sunan "Karagöz Yolda" gösterisini sahneledi.

Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde kahkaha dolu gösteri

Etkinlik, Panorama 1326 Fetih Müzesinde gerçekleştirildi. Salonun tıklım tıklım dolduğu gösteride Usta Hayali Nevzat Çiftçi, geleneksel Karagöz oyununu esprili ve canlı bir dille perdeye taşıdı. Çocuklar ve aileleri, oyunun eğlenceli diyaloglarıyla keyifli vakit geçirdi.

Programda Karagöz ve Hacivat arasındaki etkileşimler büyük ilgi gördü; etkinlik hem kültürel aktarımı destekledi hem de çocukların sosyal gelişimine katkı sağladı. Ailelerin yoğun katılımı da dikkat çekti.

Geleneksel sanatlara ve eğitime katkı

Etkinlik, Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Kukla Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezi arasında imzalanan protokol çerçevesinde düzenlendi. Gösterinin ardından konuşan Usta Hayali Nevzat Çiftçi şunları söyledi:

"Karagöz’ün büyüklüğü ve güzelliği burada, salonda sadece çocukların değil büyüklerin de olmasıyla görülüyor. Karagöz’ü büyük yapan, bir kesime değil her kesime hitap etmesidir. Karagöz’ün her şeyi bir araya toplayan bir yapısı var ve bunu bugün burada gördük. Oyunu sahnelerken biz de, çocuklar ve aileleri de çok eğlendi. Osmangazi’de Karagöz rüzgarı devam edecek. Karagöz bir şey söylediği zaman bunu özellikle anaokulu çocuklarında daha çok görüyoruz. Çocukların uzun zamanda öğrenemediği bir konuyu Karagöz söylediğinde, çocuk bunu bir oyunda öğreniyor ve unutmuyor. Bu oyunu izleyen çocuklara bir yıl sonra sorsanız bile burada anlatılanları size söyleyebilirler."

Gösteriyi büyük bir keyifle izleyen çocuklar, sömestr tatillerinde kendilerine böyle bir imkân sunduğu için Osmangazi Belediye Erkan Aydın'a teşekkür etti. Osmangazi Belediye yetkilileri ise geleneksel sanatların yaşatılmasına yönelik çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

YÜZLERCE YILLIK GEÇMİŞE SAHİP OLAN GÖLGE OYUNU KARAGÖZ’Ü YAŞATMAK VE GELECEK KUŞAKLARA AKTARMAK İÇİN ETKİNLİKLER DÜZENLEYEN OSMANGAZİ BELEDİYESİ, "KARAGÖZ YOLDA" GÖLGE OYUNU İLE ÇOCUKLARA SÖMESTR TATİLİNDE UNUTULMAZ ANLAR YAŞATTI.