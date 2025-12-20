Paribu Cineverse Emaar Square Mall'da Türkiye'nin en büyük ScreenX salonunu açtı

Paribu Cineverse, Emaar Square Mall'da hayata geçirdiği yeni ScreenX salonu ile sinema teknolojilerinde yeni bir dönemin kapılarını araladı. Türkiye'de ilk kez 19 Aralık'ta 'Avatar: Ateş ve Kül' filmiyle seyirciyle buluşan salon, ana perdenin yanı sıra yan duvarlara kadar uzanan panoramik görüntüyle izleyiciyi filmin merkezine taşıyor.

Yeni nesil sinema: Görüntü, ses ve konfor bir arada

Salon, görüntü, ses ve konforu bütünsel bir yaklaşımla ele alarak sinemayı yalnızca izlenen değil, yaşanan bir deneyime dönüştürüyor. Türkiye'nin en geniş ScreenX görüntü alanı ile sahneler izleyiciyi çevreleyerek seyir deneyimini daha derin ve etkileyici bir boyuta taşıyor.

CGV Mars Cinema Group Dijital Sinema Sistemleri Müdür Yardımcısı Ferhat Ersoy yeni salon ve ScreenX formatı hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

'Bugün burada açmış olduğumuz salon ScreenX formatında gösterim yapacağımız bir salon. Bu format ana perdenin yanı sıra yan duvarlarda da görüntü verme esasına dayanıyor. Bu sayede izleyiciler ana perdede akan sahnenin devamını salonun sağ ve sol duvarlarında da izleyerek filmin tamamen içerisindeymiş gibi bir his yaşayabiliyor. Biz geleneksel sinemada hep ana perdeye ve tek bir merkeze odaklanıyoruz fakat bu sahnenin sağında ve solunda da akan görüntü olduğu zaman ve bunu ayarlanabilen, yatabilen koltuklarla birleştirdiğimiz zaman izleyici bütün bir filmi hiç kaçırmadan izleyebiliyor olacak. Bu da seyircide bir filmin izleyicisi olma değil; o sahnenin içinde yaşıyor olma hissini uyandıracak.'

Seyirci deneyimleri

İlk izleyiciler salonun sunduğu deneyimi olumlu buldu. Dilara Pınaryolu deneyimini şöyle anlattı: 'Daha önce hiç deneyimlemediğimiz bir şeydi. İlk başta çok şaşırdık, yanlarda ekran olduğunu görmek garip geldi ama sonrasında filmin tamamen içine girebildik. Hele ki aksiyon sahnelerinde yan ekranlar çok kullanıldı; o sahnelerde sanki biz de onlarla beraber uçuyormuşuz, birlikte yüzüyormuşuz gibiydi.'

Itır Ataç ise, 'Filmin içinde bulunmak ve her açıdan her duyguya hitap eden bir şeyin içinde yer almak çok keyifliydi. Bir yandan da sanki evdeymiş gibi bir rahatlık vardı, hem de normal bir sinema salonunda filmi sadece tek bir açıdan izlerken burada 3 farklı perdeden izleyebilmek çok güzel bir deneyim oldu' dedi.

Parla Evliyazade de, 'Gerçekten oradaymışım gibiydi, filmi sanki içinde izliyormuşum gibiydi. Kesinlikle bir daha geleceğim, herkese de öneriyorum' ifadelerini kullandı.

Teknik özellikler ve kapasite

Paribu Cineverse Emaar Square Mall'daki ScreenX salonu, birden fazla yeni nesil sinema teknolojisini aynı salonda buluşturan bir deneyim alanı olarak öne çıkıyor. Yeni nesil RGB lazer projektör ile 4K çözünürlükte sunulan görüntü kalitesi; özel geliştirilmiş sinema perdesi ve 16,92 x 9,14 metre boyutlarında Türkiye'nin en büyük ScreenX perdesi ile destekleniyor. Salonun 176 kişilik kapasitesi, geniş ve ayarlanabilir özel koltuk dizaynı ile izleyicilere maksimum konfor sunuyor.

Aksoy yeni formatı, 'sinemanın son versiyonu' olarak nitelendirerek farklı teknolojilerin ve tasarımların bütünleştiği bu salonun artan seyirci ilgisiyle birlikte hem bu yıl hem de gelecek yıllar için umut vaat ettiğini belirtti ve sinemaseverleri salonu görmeye davet etti.

Paribu Cineverse'in Emaar Square Mall'daki ScreenX salonu, sinemayı yalnızca izlemekle kalmayıp izleyiciyi filmin içine dahil eden bir deneyim arayan tüm sinemaseverleri bekliyor.

