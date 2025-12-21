DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.766.137,79 0,26%

Sakarya'da Oğuz Atay Söyleşisi — Türkiye'nin Ruhu ve Oğuz Atay

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin aralık etkinlikleri kapsamında Ofis Sanat Merkezi'nde düzenlenen söyleşide Oğuz Atay'ın hayatı ve eserleri, kültürel-toplumsal bağlamıyla ele alındı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 17:19
Sakarya'da Oğuz Atay Söyleşisi — Türkiye'nin Ruhu ve Oğuz Atay

Sakarya'da Oğuz Atay Söyleşisi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşide, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Oğuz Atay’ın hayatı ve eserleri ele alındı.

Program Detayları

Adapazarı ilçesinde bulunan Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen Türkiye’nin Ruhu ve Oğuz Atay başlıklı programın moderatörlüğünü Şair Ercan Yılmaz üstlenirken, yazar Özgür Taburoğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Söyleşide Oğuz Atay’ın edebiyatı, Türkiye’nin kültürel ve toplumsal yapısını anlamaya yönelik bir bakış açısıyla değerlendirildi.

Konuşmacıların Değerlendirmeleri

Programda konuşan Ercan Yılmaz, Oğuz Atay’ın hayatının son döneminde Türkiye’nin ruhu üzerine notlar aldığını belirtirken, Özgür Taburoğlu ise Atay’ın değerinin zamanla daha iyi anlaşıldığını ifade etti.

SAKARYA'DA ARALIK AYI KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN SÖYLEŞİDE, TÜRK EDEBİYATININ...

SAKARYA'DA ARALIK AYI KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN SÖYLEŞİDE, TÜRK EDEBİYATININ ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN OĞUZ ATAY’IN HAYATI VE ESERLERİ ELE ALINDI.

SAKARYA'DA ARALIK AYI KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN SÖYLEŞİDE, TÜRK EDEBİYATININ...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kutsal İstanbul’da: Annelik Kaygılarını Sahneye Taşıyan Oyun
2
Vali Hayrettin Çiçek Ardahan Üniversitesi'nde Söyleşi
3
Sakarya'da Oğuz Atay Söyleşisi — Türkiye'nin Ruhu ve Oğuz Atay
4
Bodrum Mandalin Festivali'ne Yoğun İlgi — Coğrafi İşaretli Mandalinanın Şöleni
5
Samsun Balkan Türkleri'nden 38'inci Geleneksel Dayanışma Gecesi
6
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 'Zoraki Hekim' ile Ayakta Alkışlandı
7
Osmangazi Gençlik Orkestrası'ndan Panorama 1326'da 'Yeni Yıla Merhaba' Konseri

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025