Sakarya'da Oğuz Atay Söyleşisi — Türkiye'nin Ruhu ve Oğuz Atay

Sakarya'da Oğuz Atay Söyleşisi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşide, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Oğuz Atay’ın hayatı ve eserleri ele alındı.

Program Detayları

Adapazarı ilçesinde bulunan Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen Türkiye’nin Ruhu ve Oğuz Atay başlıklı programın moderatörlüğünü Şair Ercan Yılmaz üstlenirken, yazar Özgür Taburoğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Söyleşide Oğuz Atay’ın edebiyatı, Türkiye’nin kültürel ve toplumsal yapısını anlamaya yönelik bir bakış açısıyla değerlendirildi.

Konuşmacıların Değerlendirmeleri

Programda konuşan Ercan Yılmaz, Oğuz Atay’ın hayatının son döneminde Türkiye’nin ruhu üzerine notlar aldığını belirtirken, Özgür Taburoğlu ise Atay’ın değerinin zamanla daha iyi anlaşıldığını ifade etti.

