Mevlana’nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Balıkesir’de Sanat ve Maneviyatı Buluşturdu

Mevlana’nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Balıkesir’de Anıldı

Sanat ve maneviyat Avlu’da buluştu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Hz. Mevlana’nın 752’nci vuslat yıl dönümü kapsamında Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde kapsamlı etkinlikler düzenlendi.

Gecede öne çıkan programlardan biri, Vuslat isimli ebru ve çini sergisi oldu. Sergide Mevlana'nın düşünce dünyasını ve maneviyatını yansıtan eserler sanatseverlerle buluştu.

Mevlana’nın hayatı boyunca insanlara aktardığı aşk, hoşgörü ve birlik mesajı etkinlik boyunca sıkça vurgulandı. Mevlana’nın ölümü bir son olarak değil, Allah’a kavuşmanın büyük bir vuslat anı olarak görülmesi nedeniyle, vefat günü matem yerine manevi coşku ve kutlama havasında anıldı.

Etkinlikler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi. Vatandaşlar, Hz. Mevlana’nın 752. Vuslat Yıl Dönümü’nde Şeb-i Arûs bereketiyle bir araya gelerek programa yoğun ilgi gösterdi.

Sanat ile maneviyatın harmanlandığı gece, katılımın yüksek olduğu ve kentte etkileyici bir birliktelik duygusu yarattığı etkinlikler arasında yer aldı.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE HZ. MEVLANA'NIN 752'NCİ VUSLAT YIL DÖNÜMÜ KAPSAMINDA AVLU KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ'NDE ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ.