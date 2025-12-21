Samsun Balkan Türkleri'nden 38'inci Geleneksel Dayanışma Gecesi

Samsun Balkan Türkleri Kültür Haberleşme ve Dayanışma Derneği, kuruluşunun 38'inci yıl dönümü vesilesiyle Geleneksel Dayanışma Gecesi düzenledi. Etkinlik, İlkadım Belediyesi Derebahçe Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi ve protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Başkan Adem Tuğral'ın mesajı

Dernek Başkanı Adem Tuğral, derneğin 38 yıldır kültür alanındaki misyonunu sürdürdüğünü vurguladı. Tuğral, 7 yıldır yürütülen Asırlık Mübadil Lezzetler projesi kapsamında hazırlanan yemek kitabının ikinci baskısının dağıtıma başladığını ve üçüncü baskı için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Halk oyunlarında yeni hak

Tuğral, "Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ve Gençlik Spor Bakanlığı'yla yaptığımız çalışmada artık halk oyunları yarışmalarında Balkan Türkleri oyunları olarak yarışmaya girme hakkı kazandık. Bu çalışmayı da kendilerine ilettik, onlar da onayladılar. Önümüzdeki yıldan itibaren halk oyunları yarışmalarında kendi oyunlarımızı sahneleyebileceğiz" dedi.

Dayanışma ve iletişim adımları

Gecede masalara yerleştirilen karekodlar aracılığıyla üyelerin bilgi, istek ve önerilerinin toplanacağı belirtildi. Tuğral, ayrıca yapılacak çalışma ile Balkan Türklerinin mesleki bilgilerinin toplanarak bir iletişim ve dayanışma ajandası oluşturulacağını kaydetti.

Ata toprakları ziyareti müjdesi

Tuğral, her yıl Temmuz ayında düzenlenen ata toprakları seyahatine dair de bilgi vererek, "Bu sene de inşallah Temmuz ayında üçüncüsünü yapacağız ve dedelerimizin geldiği köyleri, toprakları tekrardan ziyaret edeceğiz" şeklinde konuştu.

Protokol konuşmaları ve lezzet anıları

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, geçmiş dönem Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü, Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Halil İnci, Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel'i vekaleten temsilen katılan Nakif Yılmaz ve İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz konuşmalarında Balkan Türkleri ve kültürünün Samsun için önemine vurgu yaptı.

Başkan Kurnaz etkinlikte, "Mübadil kazan pilavı niye bu kadar lezzetli diye merak etmiştim... Ve gerçekten birkaç saatte pişen bir pilavmış bu. Bunun sırrı buradaymış. Dolayısıyla mübadil hemşehrilerimizin yemekleri gerçekten çok lezzetli ve herkes tarafından sevilen yemekler. Bizzat bir tanesini de ben yaparak bunu öğrenmiş oldum" diyerek paylaşımda bulundu.

Müzik, eğlence ve birliktelik

Protokol üyelerinin katılımıyla kesilen pastanın ardından Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korusu ses sanatçısı Bahar Çalık Yener ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim üyesi Prof. Dr. Serhat Yener, Balkan ezgileriyle sahne aldı. Gece, Balkan Türkleri arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirirken katılımcılara eğlenceli dakikalar yaşattı.

