Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 'Zoraki Hekim' ile Ayakta Alkışlandı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs Genç Ofis Tiyatro Ekibi, Moliere'nin klasik eseri 'Zoraki Hekim' ile sahneye damga vurdu. Sezon finalini izleyiciyle buluşturan ekip, salonda unutulmaz anlar yaşattı.

Kuruluş ve Topluma Açılan Yol

Sanat yolculuğuna 2013 yılında başlayan ekip, kısa sürede kentin kültür ve sanat hayatında etkin bir isim haline geldi. Niğde İl Kültür Merkezi, Bor Kültür Merkezi, Niğde Kapalı Cezaevi ve Bor Huzurevi'nde sahne alarak tiyatronun birleştirici gücünü toplumun farklı kesimlerine taşıdı.

Uzun Aranın Ardından Nostalji Dolu Performans

Uzun bir aranın ardından sahnelere dönerek eski heyecanı yeniden yakalayan ekip, izleyicilere nostalji dolu anlar sundu. Gösteri, seyirciden ve eleştirmenlerden büyük beğeni topladı.

Final Gecesi

Sezonun final perdesi 19 Aralık 2025 tarihinde Kampüs Kongre ve Kültür Merkezi'nde açıldı. Salonun tamamını dolduran yaklaşık 750 izleyici, genç oyuncuların performansını ilgiyle takip etti ve gösteriyi ayakta alkışladı.

