KBÜ'de Grup Yekta Konseri: Kampüste Müzik Coşkusu

KBÜ'de Grup Yekta Konseri Coşkusu

Konser Detayları

Karabük Üniversitesi tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen Grup Yekta Konseri, 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinlik, üniversite yaşamına renk katan bir akşam sundu.

Katılımcılar ve Repertuvar

Konsere akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. Salonun tamamını dolduran izleyiciler, Grup Yekta'nın seslendirdiği eserleri ilgiyle takip ederek geceye yoğun beğeni gösterdi.

Grup Üyeleri

Müzik grubu; Ulaş Akgül, Önder Kalkan, Bora Büyükdeveci ve Mert Elmalıoğlu'ndan oluşuyor. Grup, program boyunca sunduğu performanslarla izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Üniversitenin Kültürel Hedefi

Karabük Üniversitesi, yıl boyunca düzenlediği kültürel ve sanatsal etkinliklerle öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmayı, kampüs yaşamını zenginleştirmeyi sürdürüyor.

