Bodrum Mandalin Festivali'ne Yoğun İlgi — Coğrafi İşaretli Mandalinanın Şöleni

Bodrum Mandalin Festivali Bitez'te Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Bodrum'da düzenlenen 18’incisi gerçekleşen Mandalin Festivali, Bitez Köy İçi'nde yoğun katılımla yapıldı. Festival; Bodrum Belediyesi, Bodrum Mandalin Hareketi ve Bitez Mahalle Muhtarlığı organizasyonunda; Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlendi.

Hasat Şenliği ve Kortejle Başlayan Etkinlik

Günün ilk etkinliği, mandalina bahçesindeki hasat şenliğiyle başladı. Ardından davullu zurnalı kortejle festival alanına geçildi. Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ve Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin katıldığı törenin ardından Bitez Muhtarlığı Halkoyunları ekibinin gösterisi yapıldı; saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile program sürdü.

Açılış Konuşmaları

Bitez Mahalle Muhtarı Seda Dönen Özgüçlü, 'Böyle güzel bir günde, mandaline destek olmak için burada olan, bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz' diyerek organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise mandalinenin Bodrum için önemine değinerek, 'Mandalinle var olmuş bir beldeden bahsediyoruz. 1930’lu yıllarda ilk mandalin fideleri buralara gelmiş, ilk mandalin fideleri dikilmiş. Daha sonra mandalin başta olmak üzere balıkçılık, süngercilik ve tarımla iç içe olan bir Bodrum. Ancak 1980’lerden sonra turizme yüzünü dönmüş, turizmle tarımı harmanlamış, turizmle o üreticinin, çiftçinin emeğini harmanlamış bir Bodrum’a dönüştük' ifadelerini kullandı. Mandalinci, pandemi sonrası artan inşaat ekonomisine dikkat çekerek Bodrum Belediyesi’nin mandalinin eski değerine ulaşması için yürüttüğü çalışmaları anlattı.

Katılımcılar ve Yerel Üreticiler

Bodrum'un coğrafi işaretli ürünü olan Bodrum Mandalini’nin aroması ve eşsiz kokusunu tanıtmayı amaçlayan festivalde, üreticiler mandalina ile üretilen gıda ürünlerini sergiledi. Gıda Mühendisi Ayça Öğet stantta ürünlerini tanıtarak, 'Mandalina bizim yöresel lezzetimiz, tescilli ürünümüz. Bodrum’da festivalini düzenlemek gerçekten onur ve gurur verici. Biz de lezzetlerimizle birlikte mandalinayı burada temsil etmeye çalıştık' dedi.

Etkinlik Programı ve Genel Atmosfer

Festivalde halk oyunları gösterileri, mandalina temalı ikramlar, satış stantları ve çocuklara özel aktiviteler yer aldı. Katılımcılar mandalinli tatlar yarışması ve müzik etkinlikleriyle unutulmaz bir gün yaşadı.

Gözlemler

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda dikkat çeken bir diğer husus ise açılan stantlarda mandalinalı ürünlerin az olması oldu; bu durum, festivalin tanıtım ve üretim zincirine ilişkin değerlendirmeleri gündeme getirdi.

