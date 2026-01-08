Sakarya'da Ziya Osman Saba: Şiirde Mekan ve Hafıza

Sakarya'da düzenlenen söyleşide Dr. Serhat Demirel, Ziya Osman Saba'nın şiirlerinde mekan, mahalle kültürü ve 'ev' kavramını anlattı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 14:45
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 14:45
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ocak ayı kültür sanat etkinliği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ocak ayı kültür sanat etkinlikleri, Hatıralar Mahallesi’nde Bir Şair: Ziya Osman Saba başlıklı söyleşiyle devam etti.

Orhan Gazi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen söyleşide Dr. Serhat Demirel, Ziya Osman Saba’nın şiirlerinde mekan ve hafıza unsurlarının ayrılmaz bir bütün oluşturduğunu vurguladı. Demirel, şairin Misak-ı Millî Sokağı Numara 37 adlı şiirine özel dikkat çekti.

Demirel, söz konusu eserin hafıza ve mekan ilişkisi açısından temel bir örnek teşkil ettiğini belirterek, semt hayatının Saba'nın şiirlerinde önemli bir sahneleme alanı bulduğunu ifade etti.

Şairin dünyasında geçmişe duyulan özlemin baskın bir unsur olduğunu aktaran Demirel, mahalle kültürü ve eski günlere olan bağlılığın eserlerde sürekli tekrarlandığını söyledi.

Dr. Demirel, ayrıca Saba’nın şiirlerinde hafızanın merkezinde yer alan ev kavramını; evin hatıraların toplandığı ve muhafaza edildiği en güçlü mekân olarak kurgulandığını kaydetti.

