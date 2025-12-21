DOLAR
Yıldırım'da Gençler 'Adım Adım Kadim Bursa' ile Tarihi Yolculuk

Yıldırım Belediyesi'nin 'Adım Adım Kadim Bursa' yürüyüşüyle gençler Yıldırım Külliyesi'nden Ulu Camii ve Koza Han'a tarih, kültür ve maneviyat dolu bir rota izledi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 13:04
Yıldırım'da Gençler 'Adım Adım Kadim Bursa' ile Tarihi Yolculuğa Çıktı

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün rehberliğinde kültür ve sağlık buluşması

Yıldırım Belediyesi, gençlerin hem fiziksel hem de kültürel gelişimini destekleyecek projelerini sürdürüyor. Yıldırım Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Adım Adım Kadim Bursa Yürüyüş Etkinliği', gençleri kentin tarihi ve kültürel mirasıyla buluşturuyor.

Proje kapsamında öğrenciler, rehber eşliğinde Bursa'nın manevi şahsiyetlerini, tarihi eserlerini ve kültürel değerlerini ziyaret ediyor. Etkinliğin hedefleri arasında tarih ve kültür bilincinin artırılması, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması ve sosyalleşmenin desteklenmesi yer alıyor.

Projede son olarak Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarihi bir rota takip etti. Öğrenciler, rehber eşliğinde Yıldırım Külliyesi'nden Emir Sultan'a, Yeşil Cami'den Ulu Camii ve Koza Han'a uzanan rotada tarih, kültür ve maneviyat dolu bir deneyim yaşadı.

Tarihi gezinin sonunda öğrencilere geleneksel hale gelen çay, simit ve tahanlı ikramı yapıldı.

Projenin gençlerin gelişimi için büyük anlam taşıdığını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım, tarihi ve manevi değerleriyle Bursa’nın kalbidir. Biz de gençlerimizin bu mirası yakından tanımalarını istiyoruz. ‘Adım Adım Kadim Bursa’ projesiyle gençler hem yürüyüş yaparak sağlıklı bir gün geçiriyor hem de şehrimizin tarihine yolculuk ediyor. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin, yaşadıkları kentin ruhunu ve geçmişini tanımaları bizim için çok önemli. Bu tür projelerle hem kültürel bir farkındalık oluşturuyor hem de gençlerimizi sosyal yaşamın içine dahil ediyoruz. Projemiz eğitim öğretim yılı boyunca farklı okullardan öğrencilerle devam edecek" ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

