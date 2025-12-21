Osmangazi Gençlik Orkestrası'ndan Panorama 1326'da 'Yeni Yıla Merhaba' Konseri

Osmangazi Belediyesi, kültür ve sanat çalışmalarına verdiği önemi sürdürerek genç yetenekleri sahneyle buluşturdu. Osmangazi Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Korosu "Yeni Yıla Merhaba" konseriyle Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin tarihi atmosferinde Bursalılara müzik ziyafeti sundu.

Konserden İzlenimler

Konserde, dillere pelesenk olmuş eserler seslendirildi; genç müzisyenler dinleyicileri derin bir müzik yolculuğuna çıkardı. Programa Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir de katıldı. Bursalılar etkinliğe yoğun ilgi gösterirken, dinleyiciler birçok eserde türkülere eşlik ederek konsere renk kattı.

Katılımcıların Sözleri

Osmangazi Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Korosu Şefi Nergis Dinç Yavuz konser sonrası, "Çok güzel bir performans sergilediler, onlarla çalışmak çok keyifli, her birini ayrı ayrı gözlerinden öpüyorum. Bize bu fırsatı tanıdığı için Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a ve Başkan Yardımcımız Mutlu Esendemir’e teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Nilüfer Kadın Korosu Şefi Aysel Gürel ise orkestrayı ve koroyu tebrik ederek, "Geleceğin müzisyenleri yetişiyor." dedi. Etkinliğe katılan vatandaşlar ve genç sanatçılar da gençlerin ortaya koyduğu performansın beğeni topladığını belirtti.

Programın sonunda Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Şef Nergis Dinç Yavuz'a çiçek takdim ederek teşekkür etti.

