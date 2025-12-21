DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.798.698,58 -0,6%

Kepez'te Yeni Yıl Coşkusu Dokumapark'ta: Yapay Kar Sürprizi

Kepez Belediyesi'nin Dokumapark'taki Yeni Yıl Çarşısı ve Etkinlikleri yapay karla başladı; 20–28 Aralık'ta konser, tiyatro, dans ve sahne şovları yer alacak.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 12:48
Kepez'te Yeni Yıl Coşkusu Dokumapark'ta: Yapay Kar Sürprizi

Kepez'te Yeni Yıl Coşkusu Dokumapark'ta: Yapay Kar Sürprizi

Antalya'da Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen Yeni Yıl Çarşısı ve Etkinlikleri, Dokumapark'ta yoğun ilgiyle kapılarını açtı.

Yapay karla başlayan kutlama

Etkinliklerin ilk gününde kentte kar yağışının olmadığı bir anda uygulanan yapay kar gösterisi, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.

Program ve ziyaretçi tepkisi

20–28 Aralık tarihleri arasında sürecek etkinliklerde konserler, sahne şovları, tiyatro oyunları ve dans gösterileri yer alacak. Dokumapark, yapay kar ile bembeyaz bir görüntüye bürünürken, Antalya'da daha önce kar görmemiş çocuklar büyük bir heyecan yaşadı.

Küçük ziyaretçiler, kar tanelerinin altında oyun oynayarak bu sürprizin tadını çıkarırken, aileler de coşkuya ortak oldu.

Başkan Kocagöz alandaydı

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz etkinlik alanını ziyaret ederek, çocuklarla birlikte yapay kar altında vakit geçirdi ve yeni yıl coşkusunu ilçe halkıyla paylaştı.

ANTALYA'DA KEPEZ BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN "YENİ YIL ÇARŞISI VE ETKİNLİKLERİ"...

ANTALYA'DA KEPEZ BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN "YENİ YIL ÇARŞISI VE ETKİNLİKLERİ", DOKUMAPARK'TA YOĞUN İLGİYLE KAPILARINI AÇTI. RENKLİ ETKİNLİKLERİN İLK GÜNÜNDE KAR YAĞMAYAN KENTTE YAPAY KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE VATANDAŞLAR YENİ YIL COŞKUSUNU DOYASIYA YAŞADI.

ANTALYA'DA KEPEZ BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN "YENİ YIL ÇARŞISI VE ETKİNLİKLERİ"...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yıldırım'da Gençler 'Adım Adım Kadim Bursa' ile Tarihi Yolculuk
2
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 'Zoraki Hekim' ile Ayakta Alkışlandı
3
Osmangazi Gençlik Orkestrası'ndan Panorama 1326'da 'Yeni Yıla Merhaba' Konseri
4
Kepez'te Yeni Yıl Coşkusu Dokumapark'ta: Yapay Kar Sürprizi
5
Emir Karatekin Bey'in Türbesi Çankırı'da Ziyaretçi Akını
6
Şeref Usta Kitap Geliri Çıraklara Bağışlanacak — Şeref Kazcıoğlu’nun Biyografisi Valiliğe Takdim Edildi
7
Mersin Tömük'te Yerli Malı Haftası kadın emeğiyle renklendi

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025