Kepez'te Yeni Yıl Coşkusu Dokumapark'ta: Yapay Kar Sürprizi

Antalya'da Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen Yeni Yıl Çarşısı ve Etkinlikleri, Dokumapark'ta yoğun ilgiyle kapılarını açtı.

Yapay karla başlayan kutlama

Etkinliklerin ilk gününde kentte kar yağışının olmadığı bir anda uygulanan yapay kar gösterisi, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.

Program ve ziyaretçi tepkisi

20–28 Aralık tarihleri arasında sürecek etkinliklerde konserler, sahne şovları, tiyatro oyunları ve dans gösterileri yer alacak. Dokumapark, yapay kar ile bembeyaz bir görüntüye bürünürken, Antalya'da daha önce kar görmemiş çocuklar büyük bir heyecan yaşadı.

Küçük ziyaretçiler, kar tanelerinin altında oyun oynayarak bu sürprizin tadını çıkarırken, aileler de coşkuya ortak oldu.

Başkan Kocagöz alandaydı

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz etkinlik alanını ziyaret ederek, çocuklarla birlikte yapay kar altında vakit geçirdi ve yeni yıl coşkusunu ilçe halkıyla paylaştı.

ANTALYA'DA KEPEZ BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN "YENİ YIL ÇARŞISI VE ETKİNLİKLERİ", DOKUMAPARK'TA YOĞUN İLGİYLE KAPILARINI AÇTI. RENKLİ ETKİNLİKLERİN İLK GÜNÜNDE KAR YAĞMAYAN KENTTE YAPAY KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE VATANDAŞLAR YENİ YIL COŞKUSUNU DOYASIYA YAŞADI.