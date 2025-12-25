Sarıgöl Çavuşlar Mahallesi'nde Asırlık Tatlı Geleneği Devam Ediyor

Yılda üç kez çocuklara tatlı ikramı yapılıyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Çavuşlar Mahallesi’nde asırlardır süregelen gelenek, toplumun ortak belleğinde canlılığını koruyor. Yılda üç kez gerçekleştirilen uygulamada, sabah namazının ardından mahalledeki çocuklara şeker, pasta, kurabiye, lokum ve pamuk şeker gibi ikramlar dağıtılıyor.

Geleneğin gerçekleştirildiği zaman dilimleri ise değişmeden sürüyor: Ramazan ve Kurban Bayramları’nın arife günleri ile üç ayların başlangıcında yapılan bu etkinlik, günümüzde de aynı heyecan ve özenle yaşatılıyor.

Her seferinde sabah namazı sonrası cami önünde toplanan çocuklar, sıraya girip büyüklerin verdiği tatlıları alıyor. Mahalle sakinleri, geleneğin düzenli şekilde devam ettiğini vurgulayarak bu kültürü yaşatmanın mutluluğunu paylaşıyor.

"Ramazan ve Kurban Bayramları’nın arife günlerinde ve üç ayların başlangıcında çocuklarımızı sevindiriyoruz. Bu gelenek bizim için çok kıymetli ve gelecek nesillere aktarılmasını istiyoruz"

İkramlarını alan çocukların büyüklerine teşekkür ederek evlerine dönmesiyle mahallede adeta bayram havası yaşanıyor. Çavuşlar Mahallesi’ndeki bu uygulama, nesilden nesile aktarılan bir birlik ve beraberlik örneği olarak dikkat çekiyor.

