DOLAR
42,81 0%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,06 -0,02%
BITCOIN
3.758.419,94 -0,26%

Sarıgöl'de Kaymakam Halil Dalak'ı Duygulandıran Kara Kalem Portre

Sarıgöl Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’nin Kaymakam Halil Dalak’a hediye ettiği kara kalem portre, dernek çalışmalarını ve arşiv bağışlarını öne çıkardı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 07:11
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 07:11
Sarıgöl'de Kaymakam Halil Dalak'ı Duygulandıran Kara Kalem Portre

Sarıgöl'de anlamlı ziyaret: Kara kalem portre duygulandırdı

Sarıgöl Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği (SADER) yönetimi, Kaymakam Halil Dalak’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede derneğin yürüttüğü kültürel ve tarihî çalışmalar hakkında bilgi verildi ve bölgenin mirasını korumaya yönelik projeler ele alındı.

Emekli doktorun portresi hediye edildi

Ziyaret sırasında, Sarıgöl İlçe Devlet Hastanesi’nde 30 yılı aşkın süre başhekim olarak görev yapan emekli Operatör Doktor Cengiz Başkaya tarafından çizilen kara kalem portre, Dernek Başkanı Salih Yapıcı tarafından Kaymakam Dalak'a takdim edildi. Anlamlı hediye, toplantıda duygusal anlara neden oldu.

Kaymakam Halil Dalak, kendisi için hazırlanan kara kalem portrenin makam odasında sürekli sergileneceğini belirterek dernek yönetimine teşekkür etti.

Dernek arşivi ve kültürel miras çalışmaları

SADER Başkanı Salih Yapıcı, derneğin çalışma ve bağış politikalarını şöyle özetledi: 'Dernek olarak Sarıgöl ve çevresindeki tüm kültürel değerleri bağış yoluyla topluyor ve gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Arşivimizde binlerce doküman bulunuyor ve bağışçılarımızın sayısı her geçen gün artıyor.'

Yapıcı, geçmişe ait binlerce eski fotoğrafın Sarıgöl Üzüm Festivali süresince etnografya müzede sergilendiğini belirterek, bu çalışmaların geçmişten geleceğe köprü kurduğunu vurguladı.

Ziyaret, yerel kültürel mirasın korunması ve arşiv çalışmalarının görünürlüğünün artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

SARIGÖL KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA DERNEĞİ’NİN KAYMAKAM HALİL DALAK’A GERÇEKLEŞTİRDİĞİ...

SARIGÖL KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA DERNEĞİ’NİN KAYMAKAM HALİL DALAK’A GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ZİYARETTE HEDİYE EDİLEN KARA KALEM PORTRE, DUYGU DOLU ANLARA SAHNE OLURKEN, SARIGÖL’ÜN KÜLTÜREL MİRASI BİR KEZ DAHA GÜNDEME TAŞINDI.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu Yenileniyor — Muğla'da Sahne ve Erişilebilirlik
2
Selçuklu Belediyesi GoSelçuklu Standıyla 9. Konya Tanıtım Günleri'nde
3
Sarıgöl'de Kaymakam Halil Dalak'ı Duygulandıran Kara Kalem Portre
4
Erzincan'da Kuşaklararası Masal ve Tiyatro Buluşması
5
Saint Pierre Kilisesi'nde Noel Ayini: Antakya'da Dünyanın İlk Mağara Kilisesinde Kutlama
6
Konya'da 'Şivlilik' Geleneği Fener Alayıyla Başladı
7
Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi'nden "Yeni Yıl Hediyelik Ürünler" Sergisi

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı