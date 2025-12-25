Sarıgöl'de Kaymakam Halil Dalak'ı Duygulandıran Kara Kalem Portre

Sarıgöl'de anlamlı ziyaret: Kara kalem portre duygulandırdı

Sarıgöl Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği (SADER) yönetimi, Kaymakam Halil Dalak’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede derneğin yürüttüğü kültürel ve tarihî çalışmalar hakkında bilgi verildi ve bölgenin mirasını korumaya yönelik projeler ele alındı.

Emekli doktorun portresi hediye edildi

Ziyaret sırasında, Sarıgöl İlçe Devlet Hastanesi’nde 30 yılı aşkın süre başhekim olarak görev yapan emekli Operatör Doktor Cengiz Başkaya tarafından çizilen kara kalem portre, Dernek Başkanı Salih Yapıcı tarafından Kaymakam Dalak'a takdim edildi. Anlamlı hediye, toplantıda duygusal anlara neden oldu.

Kaymakam Halil Dalak, kendisi için hazırlanan kara kalem portrenin makam odasında sürekli sergileneceğini belirterek dernek yönetimine teşekkür etti.

Dernek arşivi ve kültürel miras çalışmaları

SADER Başkanı Salih Yapıcı, derneğin çalışma ve bağış politikalarını şöyle özetledi: 'Dernek olarak Sarıgöl ve çevresindeki tüm kültürel değerleri bağış yoluyla topluyor ve gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Arşivimizde binlerce doküman bulunuyor ve bağışçılarımızın sayısı her geçen gün artıyor.'

Yapıcı, geçmişe ait binlerce eski fotoğrafın Sarıgöl Üzüm Festivali süresince etnografya müzede sergilendiğini belirterek, bu çalışmaların geçmişten geleceğe köprü kurduğunu vurguladı.

Ziyaret, yerel kültürel mirasın korunması ve arşiv çalışmalarının görünürlüğünün artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

