Sarıgöl'ün Simgesi: Yaklaşık İki Asırlık 'Kırık Minare'

Manisa Sarıgöl'deki yaklaşık iki asırlık 'Kırık Minare', Aşağıkoçaklar'da ovaya hakim konumuyla korunmayı ve mesire alanı olarak değerlendirilmesi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 10:57
Sarıgöl'ün Simgesi: 'Kırık Minare' Zamana Direniyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde halk arasında 'Kırık Minare' olarak bilinen ve yaklaşık iki asırdır ayakta duran tarihi minare, zamanın aşınmasına rağmen varlığını koruyor. Sarıgöl Ovası’nın birçok noktasından görülebilen yapı, bölgenin simgeleri arasında öne çıkıyor.

Konum ve Tarihi Değer

Kırık Minare, Sarıgöl Aşağıkoçaklar Mahallesi sınırları içinde, ovaya hakim bir konumda yer alıyor. Tarihi dokusu ve görsel etkisiyle ilçe halkı için ayrı bir önem taşıyan minare, yıllara meydan okuyan bir yapı olarak dikkat çekiyor.

Vatandaş Talepleri ve Koruma Önerileri

Bölge sakinleri, Kırık Minare çevresinin düzenlenerek mesire alanı olarak değerlendirilmesinin Sarıgöl için büyük bir kazanım olacağını belirtiyor. Alanın yıllar önce dönemin belediye başkanı tarafından tel örgülerle çevrilip banklar yerleştirildiği ancak zamanla bakımsız kaldığı ifade ediliyor.

Yerel halk, tarihi yapının korunup turizme kazandırılması halinde Sarıgöl’ün tanıtımına olumlu katkı sağlayacağını vurguluyor.

