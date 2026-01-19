SUBÜ'de 45 Öğrencinin 'Kimlik' Temalı Fotoğraf Sergisi

SUBÜ Sakarya Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Fotoğraf Teknikleri dersi kapsamında 45 katılımcıyla 'Kimlik' temalı sergide klasik ve yapay zeka destekli çalışmaları bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 16:20
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 16:20
Fotoğraf Teknikleri dersi kapsamında geleneksel ve dijital üretimler buluştu

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sakarya Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Fotoğraf Teknikleri dersi kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen geleneksel fotoğraf sergisini açtı.

Serginin bu yılki teması "Kimlik" olarak belirlendi. Halkın ilgisine sunulan seçki, kimlik kavramını farklı bakış açılarıyla ele alan işler içeriyor.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden toplam 45 öğrencinin katılımıyla hazırlanan sergide, klasik fotoğraf tekniklerinin yanı sıra yapay zeka destekli görsel çalışmalar da yer aldı.

Sergi, fotoğrafın geleneksel üretim pratikleri ile güncel dijital teknolojiler arasındaki ilişkiyi, hem dijital hem de fiziksel görseller üzerinden sorguluyor ve izleyiciye çağdaş üretim biçimlerinin izini sürme imkânı veriyor.

Eğitici yaklaşım ve teknolojik dönüşüm vurgusu

Serginin yürütücülüğünü üstlenen Öğretim Görevlisi Ersin Berk, fotoğraf üretiminde yaşanan teknolojik dönüşüme dikkat çekti. Berk, yapay zeka destekli üretim süreçlerinin fotoğraf alanında yeni ifade biçimleri oluşturduğunu, ancak bu dönüşümün eleştirel bir çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

