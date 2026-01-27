Sakarya'da Türkiye'nin İlk Çocuk Edebiyat Fuarı 9-17 Şubat'ta

Sakarya, 9-17 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan ve Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan "Çocuk Edebiyat Fuarı"na ev sahipliği yapacak. Etkinlik, Maarif Modeli Destekleme Projesi kapsamında hayata geçirildi.

Program ve katılımcılar

Fuar, Ofis Sanat Merkezi (OSM)nde 9 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 17 Şubat'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Organizasyon, çocuk edebiyatı alanının önde gelen isimlerini bir araya getiriyor; 38 yazar okurlarla buluşacak, toplamda 13 yayınevi stant açacak ve farklı yaş gruplarına hitap eden yaklaşık 20 bin kitap okurların beğenisine sunulacak. Program kapsamında imza günleri, söyleşiler ve atölye çalışmaları düzenlenecek.

Öğrencilere ücretsiz ulaşım

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, fuar süresince okullardan fuar alanına ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz servis hizmeti sağlayacağını duyurdu. Bu uygulama, kentin farklı ilçelerindeki öğrencilerin fuara erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Organizasyon ortakları

Fuar, Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenleniyor. Etkinliğin Maarif Modeli Destekleme Projesi kapsamında ve bu içerikte Türkiye’de düzenlenen ilk organizasyon olması dikkat çekiyor.

