Sakarya'da Türkiye'nin İlk Çocuk Edebiyat Fuarı 9-17 Şubat

Sakarya’da 9-17 Şubat tarihlerinde, Maarif Modeli Destekleme Projesi kapsamında Türkiye’nin ilk 'Çocuk Edebiyat Fuarı' düzenleniyor; 38 yazar ve 13 yayınevi katılacak.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 17:39
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 17:39
Sakarya'da Türkiye'nin İlk Çocuk Edebiyat Fuarı 9-17 Şubat

Sakarya'da Türkiye'nin İlk Çocuk Edebiyat Fuarı 9-17 Şubat'ta

Sakarya, 9-17 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan ve Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan "Çocuk Edebiyat Fuarı"na ev sahipliği yapacak. Etkinlik, Maarif Modeli Destekleme Projesi kapsamında hayata geçirildi.

Program ve katılımcılar

Fuar, Ofis Sanat Merkezi (OSM)nde 9 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 17 Şubat'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Organizasyon, çocuk edebiyatı alanının önde gelen isimlerini bir araya getiriyor; 38 yazar okurlarla buluşacak, toplamda 13 yayınevi stant açacak ve farklı yaş gruplarına hitap eden yaklaşık 20 bin kitap okurların beğenisine sunulacak. Program kapsamında imza günleri, söyleşiler ve atölye çalışmaları düzenlenecek.

Öğrencilere ücretsiz ulaşım

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, fuar süresince okullardan fuar alanına ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz servis hizmeti sağlayacağını duyurdu. Bu uygulama, kentin farklı ilçelerindeki öğrencilerin fuara erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Organizasyon ortakları

Fuar, Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenleniyor. Etkinliğin Maarif Modeli Destekleme Projesi kapsamında ve bu içerikte Türkiye’de düzenlenen ilk organizasyon olması dikkat çekiyor.

SAKARYA'DA 9-17 ŞUBAT TARİHLERİ ARASINDA "ÇOCUK EDEBİYAT FUARI" DÜZENLENECEK. "MAARİF MODELİ...

SAKARYA'DA 9-17 ŞUBAT TARİHLERİ ARASINDA "ÇOCUK EDEBİYAT FUARI" DÜZENLENECEK. "MAARİF MODELİ DESTEKLEME PROJESİ" KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRİLECEK ORGANİZASYON, BU İÇERİKTE TÜRKİYE'DE DÜZENLENEN İLK FUAR OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Seçmen Lazım, Şebbaz ve Kadınlık Bizde Kalsın Türkiye Turnesi
2
Sakarya'da Türkiye'nin İlk Çocuk Edebiyat Fuarı 9-17 Şubat
3
İDSO DenizBank Konserleri: Jess Gillam, Nil Venditti yönetiminde AKM'de
4
Barış Manço Anılıyor: Menteşe Belediye Korosu 17 Eserle Sahne Alıyor
5
İzmit'te Ahmet Efendi Mescidi Aslına Uygun Yenilendi
6
Tuzla Köprüsü (Sekili): Selçuklu'dan Günümüze 60 Metrelik Tarihi Köprü
7
Tuzla Köprüsü (Sekili): Selçuklu'dan Günümüze Tarihi Köprü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları