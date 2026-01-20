Yeşilyurt Kent Konseyi’nden Yabancı Öğrencilere Kültür ve Tarih Gezisi

Yeşilyurt Kent Konseyi, Turgut Özal Üniversitesi'ndeki yabancı öğrencileri ilçenin kültür, tarih ve mesleki merkezlerinde ağırladı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 15:04
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 15:04
Turgut Özal Üniversitesi öğrencileri ilçenin kültürel ve mesleki değerleriyle tanıştı

Yeşilyurt Kent Konseyi, Turgut Özal Üniversitesi’nin farklı fakülte ve bölümlerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencileri, ilçenin öne çıkan sosyal, kültürel ve tarihî mekânlarında ağırladı.

Program kapsamında öğrenciler; Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezi, Beylerderesi Şehir Parkı, Seyir Terası, Savaş Müzesi, Gedik Cezaevi Müzesi ve Tekstil Müzesini ziyaret ederek Yeşilyurt’un tarihî ve kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

İlk durakta yer alan Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezinde öğrenciler, meslek edindirme kurslarını gezdi; el sanatlarından tekstile, geleneksel üretim tekniklerinden modern mesleki eğitimlere kadar yürütülen çalışmaları kursiyerlerden dinledi. Öğrenciler, bu merkezlerin sosyal hayata ve istihdama katkısından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Gezi, Beylerderesi Şehir Parkı ve Seyir Terası ziyaretleriyle doğa ve manzara deneyimiyle devam etti. Öğrenciler, park ve seyir alanlarının düzeni, temizliği ve doğal yapısını beğenerek bolca fotoğraf çekti.

Tarihi mekânlardaki incelemelerde ise katılımcılar adeta zamanda yolculuk yaptı. Savaş Müzesi ve Gedik Cezaevi Müzesinde sergilenen eserler, geçmiş dönemlere ışık tutan bilgilerle aktarıldı; özellikle Gedik Cezaevi Müzesi’ndeki nostaljik objeler ve tarihî dokular ilgi çekti.

Programın son durağı olan Tekstil Müzesinde geleneksel dokuma teknikleri, üretim aşamaları ve sergilenen eski makineler incelendi; öğrenciler tekstilin bölge kültüründeki yeri ve tarihsel gelişimi hakkında bilgilendirildi.

Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Mehmet Ercan, bu tür programlarla farklı ülkelerden gelen öğrencilerin Yeşilyurt’u daha yakından tanımasının, kültürel etkileşimin güçlenmesinin ve şehirle bağ kurmalarının amaçlandığını vurguladı. Yabancı öğrenciler de gösterilen ilgi ve misafirperverlikten memnuniyetlerini ifade etti.

Gezi, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. Etkinliğe Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem ile Genel Sekreter Yardımcısı Abuzer Yeşil de katıldı.

