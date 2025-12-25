Tokat'ta 'Kültürel Miras' Fotoğraf Sergisi — 208 Eser Gaziosmanpaşa'da

'Kültürel Miras' temasıyla düzenlenen 9. Aralıksız Uluslararası Davetli Fotoğraf Sergisi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

208 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Küratörlüğünü Prof. Dr. Adem Yücel'in üstlendiği sergide, jüri değerlendirmesi sonucunda seçilen 208 eser, toplam 136 katılımcı tarafından sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Türkiye'nin birçok üniversitesinden akademisyen fotoğraf sanatçılarının yanı sıra farklı ülkelerden katılımcıların eserlerine yer verilen sergi, kültürel mirasın evrensel boyutuna dikkat çekiyor.

Açılışa yoğun katılım

Açılış törenine Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmet Türkmen, Tokat Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, akademisyenler, sanatçılar ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Rektör Yılmaz: "Tokat, kültürel miras açısından zengin bir coğrafya"

Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Tokat'ın çok sayıda kültürel değeri bünyesinde barındıran zengin bir coğrafya olduğunu ifade etti. Serginin Tokat'ta ve üniversite bünyesinde düzenlenmesinin ayrı bir önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bu yıl ilk kez öğrenci aldığını ve fakültenin sanatsal üretim ve etkinliklerle gelişimini sürdüreceğini belirtti. Üniversitenin, üreten ve topluma katkı sunan bir sanat ve eğitim ortamı oluşturmayı hedeflediğini söyleyen Yılmaz, jüri tarafından seçilen davetli sanatçıları ve akademisyenleri tebrik ederek katkılarından dolayı teşekkür etti.

Küratör Yücel: "Tokat, açık hava müzesi niteliğinde"

Küratör Prof. Dr. Adem Yücel ise fotoğrafın yalnızca estetik bir üretim değil, aynı zamanda bellek oluşturan ve koruma bilinci geliştiren güçlü bir ifade alanı olduğunu vurguladı. Serginin Tokat'ta düzenlenmesinin ayrı bir anlam taşıdığını belirten Yücel, "Tokat; tarihi, mimarisi ve yaşayan kültürüyle adeta bir açık hava müzesi. Bu tema için son derece güçlü bir fikir sunuyor" ifadelerini kullandı.

'Tokcan' boyama kitabı projesi tanıtıldı

Programda ayrıca, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nce hazırlanan ve Tokat'ın kültürel miras değerlerinden ilham alan "Tokcan" boyama kitabı projesine de değinildi. Projenin, kültürel miras bilincinin erken yaşlarda kazandırılması açısından önemli bir çalışma olduğu vurgulandı.

