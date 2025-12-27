Tokat Zile'de Fındık Bebek 3 Etek Geleneğini 40 Yıldır Yaşatıyor

Tokat’ın Zile ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Fındık Bebek, yaklaşık 40 yıldır Orta Asya’dan gelen ata mirası yöresel kıyafetleri dikerek geleneği yaşatıyor.

Hayatını geleneklere adadı

Yaylakent köyünde dünyaya gelen Fındık Bebek, 20 yaşındayken evlenip iki çocuk sahibi olduktan sonra eşinden boşandı. Bu dönemde ne yapacağını bilemezken, ninelerinden kalan yöresel kıafetlere ilgi duymaya başladı. Herhangi bir ustadan eğitim almadan, tamamen kendi merakı ve gözlemleriyle işe başlayan Bebek, yıllar içinde köyün ve çevre bölgelerin aranan ustalarından biri haline geldi.

Orta Asya'dan miras: "3 etek"

Orta Asya’dan göç eden atalarından kalan kültürün simgelerinden biri olan ve yörede "3 etek" olarak bilinen kıyafetleri diken Fındık Bebek, bu geleneğin kendileri için kıymetli olduğunu belirtiyor. Üç parçadan oluşan kıyafetin üst, fistan ve önlükten meydana geldiğini, her gelinin sandığında mutlaka bu kıyafetin bulunması gerektiğini söylüyor.

"Kıyafetler bizim kutsalımızdır"

Yöresel kıyafetlerin yaşa göre farklılık gösterdiğini anlatan Bebek, yaşlıların daha sade, gençlerin ise süslü ve işlemeli modelleri tercih ettiğini ifade ediyor. Geleneklerin eğitim veya makamla değişmediğini vurgulayarak, "Bizde her gelin, okusa da okumasa da hatta başbakan bile olsa 3 eteğini giyer. Bu bizim töremiz, bizim kıymetlimizdir" diyor.

Yıllardır el emeğiyle diktiği yöresel kıyafetlerle kültürel mirası aktarmaya çalışan Fındık Bebek, ata yadigârı geleneklerin yaşatılmasından duyduğu mutluluğu dile getiriyor.

