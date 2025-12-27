DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.753.532,86 0,21%

Tokat Zile'de Fındık Bebek 3 Etek Geleneğini 40 Yıldır Yaşatıyor

Tokat'ın Zile ilçesinden 64 yaşındaki Fındık Bebek, yaklaşık 40 yıldır Orta Asya kökenli '3 etek' yöresel kıafetleri dikip geleneği nesillere aktarıyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 09:09
Tokat Zile'de Fındık Bebek 3 Etek Geleneğini 40 Yıldır Yaşatıyor

Tokat Zile'de Fındık Bebek 3 Etek Geleneğini 40 Yıldır Yaşatıyor

Tokat’ın Zile ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Fındık Bebek, yaklaşık 40 yıldır Orta Asya’dan gelen ata mirası yöresel kıyafetleri dikerek geleneği yaşatıyor.

Hayatını geleneklere adadı

Yaylakent köyünde dünyaya gelen Fındık Bebek, 20 yaşındayken evlenip iki çocuk sahibi olduktan sonra eşinden boşandı. Bu dönemde ne yapacağını bilemezken, ninelerinden kalan yöresel kıafetlere ilgi duymaya başladı. Herhangi bir ustadan eğitim almadan, tamamen kendi merakı ve gözlemleriyle işe başlayan Bebek, yıllar içinde köyün ve çevre bölgelerin aranan ustalarından biri haline geldi.

Orta Asya'dan miras: "3 etek"

Orta Asya’dan göç eden atalarından kalan kültürün simgelerinden biri olan ve yörede "3 etek" olarak bilinen kıyafetleri diken Fındık Bebek, bu geleneğin kendileri için kıymetli olduğunu belirtiyor. Üç parçadan oluşan kıyafetin üst, fistan ve önlükten meydana geldiğini, her gelinin sandığında mutlaka bu kıyafetin bulunması gerektiğini söylüyor.

"Kıyafetler bizim kutsalımızdır"

Yöresel kıyafetlerin yaşa göre farklılık gösterdiğini anlatan Bebek, yaşlıların daha sade, gençlerin ise süslü ve işlemeli modelleri tercih ettiğini ifade ediyor. Geleneklerin eğitim veya makamla değişmediğini vurgulayarak, "Bizde her gelin, okusa da okumasa da hatta başbakan bile olsa 3 eteğini giyer. Bu bizim töremiz, bizim kıymetlimizdir" diyor.

Yıllardır el emeğiyle diktiği yöresel kıyafetlerle kültürel mirası aktarmaya çalışan Fındık Bebek, ata yadigârı geleneklerin yaşatılmasından duyduğu mutluluğu dile getiriyor.

TOKAT’IN ZİLE İLÇESİNDE YAŞAYAN 64 YAŞINDAKİ FINDIK BEBEK, YAKLAŞIK 40 YILDIR ORTA ASYA’DAN GELEN...

TOKAT’IN ZİLE İLÇESİNDE YAŞAYAN 64 YAŞINDAKİ FINDIK BEBEK, YAKLAŞIK 40 YILDIR ORTA ASYA’DAN GELEN ATA MİRASI YÖRESEL KIYAFETLERİ DİKEREK GELENEKLERİ SÜRDÜRÜYOR.

TOKAT’IN ZİLE İLÇESİNDE YAŞAYAN 64 YAŞINDAKİ FINDIK BEBEK, YAKLAŞIK 40 YILDIR ORTA ASYA’DAN GELEN...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MTK Koleji'nden Sanata Destek: 'Bak Postacı Geliyor' Zeybek Sineması'nda
2
Kızılbük’te Kış Ortasında Havuz Keyfi: Termal Resort Turizmi 12 Aya Uzattı
3
Eskişehir'de Tufting Atölyesi: Emre Aral Halı Dokumada Hayallerini Kumaşa Döküyor
4
Tokat Zile'de Fındık Bebek 3 Etek Geleneğini 40 Yıldır Yaşatıyor
5
Orhaneli'nin Torunları Sarıkamış Şehitlerini Andı
6
Trabzon Film Festivali'nde Altın Taka Ödülleri Sahiplerini Buldu
7
Hülya Koçyiğit Trabzon'da: Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi'ni Ziyaret Etti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye