Trabzon'da Bir İlk: Mısır Koçanından Doğal Kıyafet Üretimi

Trabzon Kadın İstihdam ve Yaşam Merkezi, mısır koçanını şoklama ile ipliğe dönüştürüp kenevirle dokuyarak nefes alabilir, sürdürülebilir kıyafet tasarladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 09:44
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 09:54
Trabzon'da Mısır Koçanından Kıyafet: Doğal ve Sürdürülebilir Bir Deneyim

Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kadın İstihdam ve Yaşam Merkezi Türkiye'de bir ilke imza atarak mısır koçanından kıyafet tasarladı. Daha önce takı, toka ve süs eşyalarında değerlendirilen mısır koçanları, bu projeyle doğal ve sürdürülebilir tekstil ürünlerine dönüştürüldü.

Nasıl yapılıyor?

Yazın tarlalardan toplanan mısır koçanları kurutulduktan sonra şoklama yöntemiyle iplik hâline getiriliyor. Bir dizi işlem sonrası elde edilen bu iplikler, kenevir kumaşlarla birleştirilerek özgün tasarımlara dönüştürülüyor. Ortaya çıkan kumaşlar hem yaz hem de kış aylarında giyilebilir nitelikte; nefes alabilir ve yüksek oranda ter emici özellikleriyle ön plana çıkıyor.

Tasarımda hangi malzemeler kullanıldı?

Kıyafetlerin tasarımında kara kendir ve beyaz kendir ile mısır koçanı bir arada kullanıldı. Ayrıca Kadıralak Yaylası'nda her yıl Nisan-Mayıs aylarında görülen Mavi Yıldız çiçeği de tasarımda yer aldı. Mısır koçanları kıyafetlerde süsleme unsuru olarak değerlendiriliyor; şoklama yöntemiyle işlem görmeleri, ürünlerin dayanıklılığını artırıyor.

Eğitmen Aygen Sır anlattı

Kadın İstihdam ve Yaşam Merkezi Yöresel Bez Dokuma Eğitmenlerinden Aygen Sır, mısır koçanından daha önce takı ürünleri yapıldığını ancak kıyafete uyarlamanın ilk kez gerçekleştirildiğini belirtti. Sır, projeyi şöyle özetledi: ’Aslında mısır koçanından toka başta olmak üzere birçok takı ürünü yapılıyordu. Ancak biz, ’Bunu dokuduğumuz kumaşta neden kullanmayalım?’ fikriyle yola çıkarak tarlalardan topladığımız mısır koçanlarını kurutup şoklama yöntemiyle iplik hâline getirdik.’

Sır, sürecin önemine dikkat çekerek şunları ekledi: ’Mısır koçanını kurutup hemen kullanmıyoruz; şoklama usulüyle işlemden geçiriyoruz. Aksi hâlde zamanla aşınma olabilir. Şoklama yöntemi uygulandığında, kenevir nasıl ömürlükse mısır koçanı da onunla birlikte ömürlük bir kıyafet hâline gelebiliyor.’

Pazarlama ve gelen tepkiler

Projeye yönelik geri dönüşlerin son derece olumlu olduğu vurgulandı. Doğal ve özgün üretim anlayışıyla hazırlanan ürünler, Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait satış ofislerinde yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunuluyor. Aygen Sır, pazarlamada sorun yaşanmadığını ve ürünlerde iddialı olduklarını belirtti.

Türkiye'de kıyafet üretiminde mısır koçanı ilk kez Trabzon'da kullanıldı; proje, sürdürülebilir tekstil ve yerel üretim açısından örnek teşkil ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

