Türk Dünyası Samsun'da Buluştu: 9 Ülkeden Renkli Kültür Şöleni

Dünya Türk Dili Ailesi Günü kapsamında Samsun'da düzenlenen etkinlikte 9 ülkeden katılımcılar halk oyunları, müzik ve yöresel lezzetlerle kültürlerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:16
Dünya Türk Dili Ailesi Günü, Samsun’da uluslararası nitelikte düzenlenen renkli bir kültür programıyla kutlandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) katkılarıyla gerçekleşen etkinlikte, Türk dili ailesine mensup 9 ülkeden katılımcılar kültürlerini Samsunlularla buluşturdu.

Renkli gösteriler ve yöresel tatlar ilgi gördü

SBB Çok Amaçlı Salon’da düzenlenen programda Azerbaycan, Kazakistan, Güney Türkistan gibi birçok Türk dünyası ülkesinin kültürel değerleri tanıtıldı. Halk oyunları gösterileri, geleneksel müzik dinletileri ve yöresel lezzetlerin sunulduğu etkinlik izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Türk dünyasının ortak dili, kültürü ve tarihine dikkat çekilen programda sahnelenen gösteriler salondakilere görsel bir şölen yaşattı. Farklı coğrafyalardan gelen sanatçılar, sergiledikleri performanslarla kültürel bağların gücünü bir kez daha ortaya koydu. Etkinlik, Türk dünyasının zengin kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılması açısından önem taşıyor.

Protokol konuşmaları

Emre Başoğlu (Organizasyon tertip komitesi adına) etkinliğin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Maalesef kimliksizleşen, köksüzleşen, mazisini ve tarihini unutan bu anlamda küresel güçler tarafından propaganda yapılan bir çağda yaşıyoruz. Biz bu programı bu yüzden çok önemsiyoruz. Diyoruz ki küresel sistemin köksüzleştirme ve kimliksizleştirme çağrısına kollarımızı makas gibi açıyoruz"

Prof. Dr. Serkan Şen (OMÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü) duygularını şöyle dile getirdi: "Türklük artık dünyanın yükselen yıldızı olarak söylenen değil, söyleyen olma hürriyetine doğru hızla ilerliyor. Samsun ilk adımın şehridir. Samsun başlangıçların şehridir. Bu şehirde böylesinde anlamlı bir günü kutlamanın, dünyanın dört bir tarafından gelen öğrencilerle buluşmanın hazzını yaşıyoruz. Bundan yarım asır önce böyle bir manzarayı nesiller belki de hayal edemezdi"

Necmi Çamaş (Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı) ise sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Belki 1940 yıllarda Türklük kelimesini ifade ettiğimiz zaman, Türk dünyasını ifade ettiğimiz zaman zindanlara atılan büyüklerimizden, bugün salonları dolduran gençlerimize selam olsun. 300 milyonluk bir nüfus. Hangisine giderseniz gidin kendinizi yabancı hissetmeyeceğiniz ülkeler. Bunların bir araya geldiği, diri olduğu, iri olduğu zaman dilimi çok yakın. Bu zaman dilimi müjdesini karşımda görüyorum. Bunun sonuçlarını çok güzel yaşayacağız ve hissedeceğiz"

AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse konuşmasında Ziya Gökalp’in sözlerine atıfta bulunarak ekledi: "Ziya Gökalp, ‘Düşmanın ülkesi viran olacak, Türkiye büyüyecek, Turan olacak’ demişti. Hasret ve vuslat duyguları vardır; biz bütün hasreti vuslat için yaşarız. Bugün burada görüyorum ki, çok büyük bir hasret artık vuslata ermiş durumda. Ancak buna rağmen hasret duygusu hâlâ canlılığını koruyor."

Program, katılımcı öğrencilere verilen teşekkür belgelerinin takdimiyle sona erdi.

