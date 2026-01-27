Tuzla Köprüsü (Sekili): Selçuklu'dan Günümüze 60 Metrelik Tarihi Köprü

Yozgat’taki Tuzla (Sekili) Köprüsü, Selçuklu dönemine tarihlenen mimarisi ve yaklaşık 60 metre uzunluğuyla Delice Irmağı üzerinde ayakta duruyor; 2019 sonrası yalnızca yaya trafiğine açık.

Tuzla Köprüsü (Sekili): Selçuklu'dan Günümüze 60 Metrelik Tarihi Köprü

Tuzla Köprüsü (Sekili): Selçuklu'dan Günümüze Ayakta

Yerköy'de Selçuklu Mirası

Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Sekili köyü sınırlarında yer alan ve halk arasında Tuzla Köprüsü veya Sekili Köprüsü olarak anılan tarihi yapı, Selçuklu dönemine uzanan geçmişiyle dikkat çekiyor. Delice Irmağı üzerinde kurulu köprü, asırlara rağmen sağlam biçimde hizmet vermeye devam ediyor.

Kızılırmak Nehri’nin en uzun kolu Delice Irmağı üzerinde, kuzey–güney istikametinde inşa edilen köprünün uzunluğu yaklaşık 60 metre olarak kaydedildi. Yapı, Yozgat’ın Sekili köyleri ile Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesine bağlı köyleri birbirine bağlayarak bölge ulaşımında tarihsel bir rol üstlendi.

Mimari Özellikler

Köprü, ortadaki en yüksek kemer olmak üzere ırmak kenarlarına doğru küçülen toplam dört adet sivri kemerli açıklıktan oluşuyor ve tamamen kesme taştan inşa edildi. Üst kısmında düzgün kesme taştan yapılmış korkuluklar bulunuyor.

En büyük kemerin açıklığı yaklaşık 11,20 metre, yüksekliği 5,50 metre olup köprünün genişliği 4,20–4,50 metre arasında değişiyor. Yapının tabliyesi her iki yakadan orta noktaya doğru yükselmesi nedeniyle 'dik köprü' sınıfına giriyor; kemer gözlerinin birleştiği noktalarda ise mahmuzlar yer alıyor. Tuzla Köprüsü, kesme taş ve düzgün moloz taş kullanılarak inşa edilmiştir.

Köprü üzerinde bir kitabe bulunmuyor; ancak mimari özellikleri yapının Selçuklu dönemine, 13. yüzyıl ortalarına tarihlendirilebileceğini işaret ediyor. Yakınlarda yer alan ve Selçuklu dönemine ait olduğu bilinen Sekili (Delicesu) Han kalıntıları da bu değerlendirmeyi destekliyor.

Güncel Durum ve Koruma

Yöre halkından Mustafa Mengüşoğlu, köprünün bölge için önemine dikkat çekerek, "Bu köprünün tarihi yani anlatılanlara göre bin yıllık bir tarihi var. Bu köprü Yozgat’la Kırşehir’in köylerini birbirine bağlayan bir köydür. Çiçekdağı ile Yerköy arasındaki bütün köylerini birbirine bağlıyor. En az atmış, yetmiş köy var" dedi.

2019 yılında tadilattan geçirilen tarihi köprü, yapılan çalışmaların ardından araç trafiğine kapatıldı. Günümüzde yalnızca yaya geçişine izin verilen köprü, taşıdığı tarihi ve mimari değerlerle bölgenin önemli kültürel mirasları arasında yer alıyor.

