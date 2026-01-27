Tuzla Köprüsü (Sekili): Selçuklu'dan Günümüze Tarihi Köprü

Yozgat Yerköy'deki Tuzla (Sekili) Köprüsü, Selçuklu dönemine tarihlenen 60 metre uzunluğundaki yapısıyla bugün yaya trafiğine açık önemli bir kültürel mirastır.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 10:33
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 10:33
Tuzla Köprüsü (Sekili): Selçuklu'dan Günümüze Tarihi Köprü

Tuzla Köprüsü (Sekili) Selçuklu Mirası Olmaya Devam Ediyor

Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Sekili köyü sınırlarında yer alan ve halk arasında Tuzla Köprüsü ya da Sekili Köprüsü olarak bilinen tarihi yapı, Selçuklu dönemine uzanan geçmişiyle dikkat çekiyor. Delice Irmağı üzerinde inşa edilen köprü, asırlara rağmen sağlam yapısıyla bugün de hizmet veriyor.

Konum ve tarihçe

Kızılırmak Nehri’nin en uzun kolu olan Delice Irmağı üzerinde, kuzey-güney istikametinde konumlandırılan köprünün uzunluğu yaklaşık 60 metre olarak kaydediliyor. Yapı, Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Sekili köyleri ile Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesine bağlı köyleri birbirine bağlayarak geçmişte bölge ulaşımında önemli rol oynamıştı.

Mimari özellikler

Köprü, ortadaki en yüksek kemer olmak üzere, ırmak kenarlarına doğru küçülen toplam dört adet sivri kemerli açıklıktan oluşuyor ve tamamen kesme taştan inşa edilmiş. Üst kısmında düzgün kesme taştan yapılmış korkuluklar bulunan yapının en büyük kemeri yaklaşık 11,20 metre açıklığında ve 5,50 metre yüksekliğinde; köprünün genişliği ise 4,20 ile 4,50 metre arasında değişiyor.

Köprü üzerinde kitabe bulunmamakla birlikte, mimari özellikleri yapıyı 13. yüzyıl ortalarına, yani Selçuklu dönemine tarihlendiriyor. Yakınlardaki Sekili (Delicesu) Han kalıntılarının da bu tarihlendirmeyi desteklediği belirtiliyor. Tabliyesi her iki yakadan orta noktaya doğru yükselen ve bu özelliğiyle "dik köprü" sınıfında değerlendirilen yapıda, kemer gözlerinin birleştiği noktalarda mahmuzlar yer alıyor. Yapımında kesme taş ve düzgün moloz taş kullanılmıştır.

Güncel durum ve koruma

Tarihi köprü, 2019 yılında tadilattan geçirilmiş; yapılan çalışmaların ardından araç trafiğine kapatılmış ve günümüzde yalnızca yaya geçişine izin veriliyor. Bölge halkı için hem ulaşım geçmişi hem de mimari değeri olan köprü, yerel kültürel mirasın önemli örneklerinden biri olarak korunuyor.

Mustafa Mengüşoğlu adlı yöre sakini, köprünün bölgedeki önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Bu köprünün tarihi yani anlatılanlara göre bin yıllık bir tarihi var. 2019-2020 arasında yapıldı. Bu köprü Yozgat’la Kırşehir’in köylerini birbirine bağlayan bir köydür. Çiçekdağı ile Yerköy arasındaki bütün köylerini birbirine bağlıyor. En az atmış, yetmiş köy var".

Selçuklu dönemi mimarisini yansıtan Tuzla (Sekili) Köprüsü, sahip olduğu özgün nitelikler ve koruma altına alınmış yapısı ile bölgenin en değerli taş köprü örnekleri arasında yer alıyor.

Tuzla köprüsü, Selçuklu'dan günümüze hizmet vermeye devam ediyor

