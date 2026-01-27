İzmit'te Ahmet Efendi Mescidi Aslına Uygun Yenilendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit’teki tarihi Ahmet Efendi Mescidi’nde aslına uygun bakım ve onarım yaparak yapıyı eski görünümüne kavuşturdu.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 10:54
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 10:54
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi restore etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçesindeki Ahmet Efendi Mescidinde kapsamlı bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Çalışma, tarihi dokunun korunması hedefiyle yürütüldü ve mescidin özgün mimari kimliği korunarak restore edildi.

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen onarım çalışmaları, Bağçeşme mevkisi Orhan Mahallesinde, İzmit İlçe Müftülüğü uhdesindeki mescidin tarihi özelliklerine sadık kalınarak yapıldı. Kare planlı yapısı ve kiremit örtülü çatısı ile Osmanlı dönemi mahalle mescitlerinin mimari çizgisini yansıtan yapı, ekiplerin titiz müdahalesiyle aslına uygun şekilde onarıldı.

Restorasyon çalışması sonucunda mescid, tarihî görünümüne kavuşturuldu ve bölge sakinlerinin kullanımına uygun hale getirildi.

Hacı Ahmet Hilmi Efendinin hayatına dair bilgiler de korunarak metinde yer aldı: 1852 yılında Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde doğan Hacı Ahmet Hilmi Efendi, Osmanlı Devleti'nin son döneminde İzmit'teki çeşitli camilerde imam hatiplik yaptı. 1916 yılında vefat eden Ahmet Hilmi Efendi'nin kabri ise Bağçeşme Mezarlığı yanındaki hazirede bulunuyor.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları