Uraloğlu: PTT'nin 186. yılında ‘Bak Postacı Geliyor’ gösterimi duygulandırdı

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT'nin 186. kuruluş yıldönümünde CSO Tarihi Salon'daki 'Bak Postacı Geliyor' özel gösterimine katıldı ve filmden etkilendi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 22:53
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 23:07
Ankara'da düzenlenen özel gösterimde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile PTT A.Ş.'nin katkılarıyla hazırlanan film, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Tarihi Salon'da izleyiciyle buluştu.

Film ve teması

‘Bak Postacı Geliyor’ gösteriminde dönemin toplumsal yapısı ve insan ilişkileri sinema diliyle işlendi; postacılık mesleğinin özveri ve fedakârlık gerektiren yönleri ön plana çıkarıldı. Film, posta teşkilatının anılarını ve geçmiş dönemlerin izlerini ekrana taşıdı.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şunları söyledi: ‘Teşkilatımızın, 186. yılında ‘Bak Postacı Geliyor’ filmini seyretmiş olmaktan, o ana tanıklık tanıklık etmiş olmaktan gerçekten mutluluk duydum.’

Uraloğlu, filmin 60’lı ve 70’li yılların anılarını başarıyla yansıttığını belirterek, radyo markalarından tema işleyişine kadar yapımın titizlikle hazırlandığını vurguladı. Ayrıca, gerçek bir hayat hikâyesi olan postacı Osman amcanın yaşadıklarının filme başarılı şekilde aktarıldığını ifade ederek yapımcı, senarist ve oyunculara teşekkür etti.

Uraloğlu, PTT’nin 186. yıldönümünde filmin önemli bir belge ve anı olarak bırakıldığını söyleyerek, sinema kültürüne ve özellikle yerli sinemaya PTT olarak destek verdiklerini belirtti ve bundan sonra desteğin artırılacağını söyledi.

Katılımcılar

Gösterime Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Genel Müdürü Hakan Gülten ile filmin yapımcısı, yönetmeni, oyuncuları ve çok sayıda sanatsever katıldı.

