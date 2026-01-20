Karatay'da 'Okula Bir Sanat Mola': Yarıyılda Tiyatro ve Sinema

Karatay İlçe Belediyesi, yarıyıl tatilinde öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla 'Okula Bir Sanat Mola' etkinliklerini Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde düzenliyor.

Program ve hedef kitlesi

7-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik hazırlanan programda tiyatro oyunları ve sinema gösterimleri yer alıyor. Zengin içerikleriyle dikkat çeken etkinlikler, yarıyıl tatiline giren öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliklere katılan öğrenciler, yarıyıl tatilini dolu dolu geçirmenin mutluluğunu yaşarken tiyatro ve sinema gösterimlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Karatay Belediyesi'ne teşekkür etti.

Oyunlar ve filmler

Program kapsamında Pinokyo ve İki Bavul Dolusu adlı tiyatro oyunları ile Sırr Kudüs Macerası, Elif ve Arkadaşları, Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu ve Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda adlı sinema gösterimleri öğrencilerle buluşuyor.

Bilet ve erişim

Yarıyıl tatilinde sinema ve tiyatro keyfi yaşamak isteyen öğrenciler, biletlerine Yanıbaşımda Karatay Mobil Uygulaması üzerinden Online İşlemler > Dijital Başvurular bölümünden erişebilecek.

Başkan Kılca'dan davet

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yarıyıl tatiline özel hazırlanan etkinliklerin öğrencilerden yoğun ilgi gördüğünü belirterek tüm çocukları programlara davet etti. Başkan Kılca, "Çocuklarımızın tatil dönemlerini dinlenmelerinin yanı sıra kendilerini geliştirebilecekleri, sanat ve kültürle buluşabilecekleri etkinliklerle geçirmelerini önemsiyoruz. Bu tür organizasyonların öğrencilerimizin kişisel gelişimi açısından önemli olduğuna inanıyoruz. Karatay Belediyesi olarak çocuklarımızı eğitici, öğretici ve eğlenceli projelerle desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

