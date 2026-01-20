Karatay'da 'Okula Bir Sanat Mola': Yarıyılda Tiyatro ve Sinema

Karatay Belediyesi, 'Okula Bir Sanat Mola' kapsamında 7-14 yaş öğrencilerine Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde tiyatro ve sinema gösterimleri sunuyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 14:03
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 14:03
Karatay'da 'Okula Bir Sanat Mola': Yarıyılda Tiyatro ve Sinema

Karatay'da 'Okula Bir Sanat Mola': Yarıyılda Tiyatro ve Sinema

Karatay İlçe Belediyesi, yarıyıl tatilinde öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla 'Okula Bir Sanat Mola' etkinliklerini Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde düzenliyor.

Program ve hedef kitlesi

7-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik hazırlanan programda tiyatro oyunları ve sinema gösterimleri yer alıyor. Zengin içerikleriyle dikkat çeken etkinlikler, yarıyıl tatiline giren öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliklere katılan öğrenciler, yarıyıl tatilini dolu dolu geçirmenin mutluluğunu yaşarken tiyatro ve sinema gösterimlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Karatay Belediyesi'ne teşekkür etti.

Oyunlar ve filmler

Program kapsamında Pinokyo ve İki Bavul Dolusu adlı tiyatro oyunları ile Sırr Kudüs Macerası, Elif ve Arkadaşları, Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu ve Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda adlı sinema gösterimleri öğrencilerle buluşuyor.

Bilet ve erişim

Yarıyıl tatilinde sinema ve tiyatro keyfi yaşamak isteyen öğrenciler, biletlerine Yanıbaşımda Karatay Mobil Uygulaması üzerinden Online İşlemler > Dijital Başvurular bölümünden erişebilecek.

Başkan Kılca'dan davet

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yarıyıl tatiline özel hazırlanan etkinliklerin öğrencilerden yoğun ilgi gördüğünü belirterek tüm çocukları programlara davet etti. Başkan Kılca, "Çocuklarımızın tatil dönemlerini dinlenmelerinin yanı sıra kendilerini geliştirebilecekleri, sanat ve kültürle buluşabilecekleri etkinliklerle geçirmelerini önemsiyoruz. Bu tür organizasyonların öğrencilerimizin kişisel gelişimi açısından önemli olduğuna inanıyoruz. Karatay Belediyesi olarak çocuklarımızı eğitici, öğretici ve eğlenceli projelerle desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

"OKULA BİR SANAT MOLA" ADIYLA HAYATA GEÇİRİLEN ETKİNLİKLER, ALİ ULVİ KURUCU GENÇLİK MERKEZİ’NDE...

"OKULA BİR SANAT MOLA" ADIYLA HAYATA GEÇİRİLEN ETKİNLİKLER, ALİ ULVİ KURUCU GENÇLİK MERKEZİ’NDE ÖĞRENCİLERLE BULUŞUYOR.

"OKULA BİR SANAT MOLA" ADIYLA HAYATA GEÇİRİLEN ETKİNLİKLER, ALİ ULVİ KURUCU GENÇLİK MERKEZİ’NDE...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeşilyurt Kent Konseyi’nden Yabancı Öğrencilere Kültür ve Tarih Gezisi
2
Beta Enerji Filarmoni Orkestrası Ankara'da: Konser Gelirleri Burs İçin
3
Kütahya'da 'Geleneksel Kütahya Kınası' Yüksek Kahve'de Yeniden Canlandı
4
İznik Konsili 1700 Yıl Sonra İlk Kez Kültürel Etkinlikle Anılacak
5
Lykos’un Antik Yüzleri Denizli’de: 52 Antik Eser Sergisi
6
Karatay'da 'Okula Bir Sanat Mola': Yarıyılda Tiyatro ve Sinema
7
Samsun'da 2025'te Kütüphanelere 1,3 Milyon Ziyaretçi; Edebiyat İlk Sırada

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları