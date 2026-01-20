Samsun'da 2025'te Kütüphanelere 1,3 Milyon Ziyaretçi; Edebiyat İlk Sırada

Samsun'da 2025: Kütüphaneler 1,3 milyon ziyaretçi ile yoğun dönem yaşadı

Samsun'daki kütüphaneler, 2025 yılında 1 milyon 300 bin ziyaretçi ile son yılların en hareketli dönemini geçirdi. Kent genelindeki 20 kütüphaneden ödünç verilen 153 bin kitap arasında edebiyat eserleri ilk sırada yer aldı.

Kütüphaneler yaşam alanına dönüştü

Samsun'daki kütüphaneler, fiziki ve dijital donanımlarını geliştirerek sadece kitap alınan mekanlar olmaktan çıktı; her yaştan kullanıcıya hitap eden çok yönlü yaşam alanlarına dönüştü. Dijital çalışma alanları, çocuk ve yetişkin bölümleri ile kültürel ve eğitsel etkinlikler kütüphanelerin kullanımını artırdı.

Samsun Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, dönüşüme dikkat çekerek Gazi İl Halk Kütüphanesi'nin öncü konumunda olduğunu belirtti. Demirtaş, kütüphanelerin kısa süreli araştırma mekanlarından sosyal ve kültürel merkezlere evrildiğini vurguladı.

Kütüphanelerde oluşturulan fonksiyonel alanlar arasında dijital kullanım alanları, çocuk kullanım alanları, internet araştırma bölümleri ve grup çalışma alanları bulunuyor. Ayrıca kütüphaneler etkinlik alanı olarak da hizmet veriyor; okuma saatleri, kimya ve ahşap atölyeleri, akıl oyunları, kitap okuma kulüpleri ve film gösterimleri gibi etkinlikler düzenleniyor. Demirtaş, Samsun'un bir tarım şehri olması dolayısıyla tarım işçilerinin çocuklarına yönelik etkinliklere de yer verildiğini aktardı.

2025 istatistikleri: Üye ve ödünç verilerinde dikkat çeken rakamlar

Demirtaş'ın paylaştığı 2025 verilerine göre Samsun'da 400 bin kitap ve 157 bin üyeye sahip olan 20 kütüphane toplamda 1 milyon 300 bin kişi tarafından kullanıldı. Bu kütüphanelerden 153 bin kitap ödünç verildi.

Gazi İl Halk Kütüphanesi özelinde ise veriler şu şekilde: 85 bin kitap, 47 bin üye, kütüphaneyi kullanan 708 bin kişi ve verilen 51 bin 350 ödünç kitap. Gazi İl Halk Kütüphanesi'nde toplam 57 bin üye bulunuyor; bunların 20 bin 453'ü kadın üye, 14 bin 313'ü erkek üye ve 12 bin 156'sı çocuk üye olarak kayıtlı.

Kullanım profiline dair Demirtaş, kütüphaneden ödünç kitap alanların yüzde 48'inin yetişkinler olduğunu, ardından çocuklar ve gençlerin ödünç alma istatistiklerinde öne çıktığını belirtti.

Samsun'daki bu dönüşüm ve artan kullanım, kütüphane hizmetlerinin hem fiziksel hem dijital boyutlarının güçlendirilmesinin ve toplumun farklı kesimlerine yönelik programların etkisini ortaya koyuyor.

