Van Saray'da Kekikdüzü'nde Köse-Gelin Geleneği Yaşatılıyor

Van Saray'da 'köse-gelin' geleneği Kekikdüzü'nde yaşatılıyor

Kış eğlencesi ve yardımlaşmanın örneği

Van'ın Saray ilçesinde unutulmaya yüz tutan 'köse-gelin' geleneği, Kekikdüzü Mahallesi'nde yaşayanlar tarafından sürdürülüyor. Soğuk kış gecelerinde hem eğlence sunan hem de yardımlaşmayı güçlendiren bu uygulama, yörede asırlardır devam ediyor.

Gelenekte, üzerine bağladığı ot ve yünle hazırlanan kostümün içine giren köse, mahalledeki evleri dolaşıp un, şeker, yağ, bakliyat ve para topluyor. Toplanan malzemeler daha sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Mahalle sakinleri, bu geleneğin koyun-koç katımının yüz gün sonra yapıldığını ve anne karnındaki kuzuya can gelmesi inancıyla ilişkilendirildiğini belirtiyor.

M. Salih Özgür, muhtar olarak her yıl bu geleneği yaptıklarını vurgulayarak, "Atalarımızdan gördük ve sürdürüyoruz" dedi.

Celil Öztürk ise geleneği gençlerin de benimsediğini ve gelecek kuşaklara aktarmaya çalıştıklarını anlatarak, "Bu oyunu gençler olarak ata ve babamızdan öğrendik ve gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Toplanan gıda malzemeleri köse ve eşi tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Yardımlaşmanın güzel bir örneği olan bu geleneğimizi sürdürmek istiyoruz. Öğrendiğimiz kadarıyla koyun sürüsüne koç katımının yüzüncü günü ve anne karnındaki kuzuya can gelmesi olarak yapılan bu gelenek, bölgeden bölgeye değişik adlarla da yapılıyor" ifadelerini kullandı.

