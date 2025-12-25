Van Saray'da 'Köse-Gelin' Geleneği Yaşatılıyor

Van'ın Saray ilçesi Kekikdüzü Mahalle sakinleri, unutulmaya yüz tutan köse-gelin geleneğini yaşatarak kış gecelerini renklendiriyor ve yardımlaşmanın güzel bir örneğini sergiliyor.

Geleneğin İşleyişi

Yörede asırlardır oynanan ancak son yıllarda unutulmaya yüz tutan bu gelenek, mahalle sakinleri tarafından sürdürülüyor. Soğuk havanın etkili olduğu günlerde üzerine bağlanan ot ve yünle hazırlanan kostümün içine giren köse, mahalledeki evleri dolaşıp un, şeker, yağ, bakliyat gibi gıda ürünleri ve para topluyor.

Amaç ve Yardımlaşma

Mahalle muhtarı M. Salih Özgür, geleneğin mahallerinde her yıl yapıldığını belirterek, 'Atalarımızdan gördük ve sürdürüyoruz' dedi.

Celil Öztürk ise, 'Bu oyunu gençler olarak ata ve babamızdan öğrendik ve gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Toplanan gıda malzemeleri köse ve eşi tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Yardımlaşmanın güzel bir örneği olan bu geleneğimizi sürdürmek istiyoruz. Öğrendiğimiz kadarıyla koyun sürüsüne koç katımının yüzüncü günü ve anne karnındaki kuzuya can gelmesi olarak yapılan bu gelenek, bölgeden bölgeye değişik adlarla da yapılıyor' ifadelerini kullandı.

