Vanlı Hattatlar Yozgat’ta Kültür Köprüsü Kurdu

Fenni Efendi Müzesi’nde Van geleneği sahne aldı

Van’dan giden hattatlar, Yozgat’ta açılan Fenni Efendi Müzesinde eserleriyle yer alarak Anadolu’nun doğusu ile batısı arasında kültürel bir köprü kurdu.

Kadim Geleneksel Sanatlar Derneği yönetimi adına programa katılan Vanlı hattatlar Ahmed Hüsrev Koyuncu, Mustafa Özkök, Merve Esra Erez ve Yusuf Nuri Tanrıtanır, her biri birer eserle sanatseverlerin karşısına çıktı. Vanlı sanatçıların eserleri açılış programında yoğun ilgi gördü.

Programda konuşan Vanlı hattat Ahmed Hüsrev Koyuncu, Van’dan Yozgat’a uzanan bu sanat yolculuğunun sıradan bir sergi faaliyeti olmadığını belirterek, Anadolu’nun ortak medeniyet birikiminin sanat aracılığıyla buluştuğunu ifade etti.

Koyuncu, Van’ın kadim ilim ve irfan geleneğine dikkat çekti; Osmanlı âlimi Vânî Mehmed Efendi adına Van’da bir kültür ve sanat müzesi kurulmasının önemine vurgu yaptı. Şehirlerin kimliğini belirleyen unsurun beton yapılar değil, ilim, sanat ve hatıralar olduğunu dile getirdi.

Vanlı hattatların Yozgat’ta sergilediği eserlerin, hem Van’ın geleneksel sanatlar alanındaki birikimini hem de doğunun estetik anlayışını Anadolu’nun farklı şehirlerine taşıdığı belirtildi.

