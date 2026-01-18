Yıldırım’da Karne Şenliği Başladı — Yıldırım Belediyesi Tatil Etkinlikleri

Yıldırım’da Karne Şenliği başladı

Spordan eğitime, kültürden sanata kadar hayata geçirdiği projelerle Yıldırım’ı gençler ve çocuklar için cazibe merkezine dönüştüren Yıldırım Belediyesi, yarı yıl tatilinde de çocukları unutmadı. Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, çocukların tatilini dolu dolu geçirmesi amacıyla düzenlenen Karne Şenliği başladı.

Etkinlikte neler yaşandı

Karne Şenliği’nin ilk gününde Dede Korkut hikayeleri dinleyen, Tarihi Türk Obasını ziyaret eden ve Zebra Müzikaline katılan Yıldırımlı minikler unutulmaz bir gün geçirdi. Barış Manço Kültür Merkezi bahçesine kurulan Türk obasını gezen çocuklar, tarih ve kültürle iç içe saatler yaşadı. Binlerce çocuğun akın ettiği etkinlik, Zebra Müzikali gösterimiyle sona erdi.

Başkan yalnız bırakmadı

Başkan Oktay Yılmaz, Karne Şenliği’nin ilk gününde çocuklarla bir araya geldi. Etkinlik alanında miniklerle yan yana olan Başkan Yılmaz, hem Zebra Müzikalini izledi hem de Tarihi Türk Obasında Dede Korkut hikayelerini dinledi.

Başkan Yılmaz, çocuklar için kültürel faaliyetlerin önemine değinerek şunları söyledi: "Yıldırım’da geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için her alanda yatırım yapıyoruz. Onların hem eğlenip hem öğrenebilecekleri, kültürümüzle bağ kurabilecekleri ortamlar oluşturmak bizim en temel görevlerimizden biri. Ara tatilde düzenlediğimiz bu etkinliklerle çocuklarımızın yüzündeki tebessüme ortak olmak bizler için büyük mutluluk oldu. Yıldırım’da çocuklarımızı kültürle, sanatla, tarihle buluşturmaya devam edeceğiz. Karne Şenliğimiz 31 Ocak’a kadar devam edecek. Tüm çocuklarımızı Karne Şenliği’ne katılmaya davet ediyorum".

