Irak, Suriye'deki DEAŞ Tutuklularının Nakli İçin Yol Haritası Hazırladı

Irak Ulusal Güvenlik Bakanlar Kurulu, Başbakan Muhammed Şiya Sudani başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda, Suriye’deki cezaevlerinde bulunan terör örgütü DEAŞ üyelerinin Irak’a nakil sürecini yönetmek üzere kapsamlı bir yol haritası belirledi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi açıklamasına göre toplantıda, binlerce DEAŞ’lı tutuklunun sınır ötesinden nakledilmesi ve yargı süreçlerine kadar denetim altında tutulması amacıyla Birleşik Güvenlik Komitesi kurulması kararlaştırıldı. Açıklamada, nakil işleminin tamamen güvenlik odaklı bir karar olduğu ve Irak’ın korunmasını hedeflediği vurgulandı. Ayrıca uluslararası toplumun bu zorlu süreçte sorumluluk alması gerektiği hatırlatıldı.

Güneyde güvenli alanlar hazır

Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Fatih Feyyaz, Suriye’den getirilecek yaklaşık 7 bin DEAŞ’lı tutuklu için Irak’ın güneyinde son derece güvenli ve tahkim edilmiş noktaların hazırlandığını duyurdu. Feyyaz, sürecin önceden planlanmış ve titizlikle çalışılmış bir strateji çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.

CENTCOM'dan başlatılan misyon

CENTCOM, 23 Ocak’ta Suriye’de tutuklu bulunan DEAŞ mensuplarının Irak’a sevk edilmesine yönelik bir misyon başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, ABD güçlerinin Suriye’nin Haseke kentindeki bir gözaltı tesisinde tutulan 150 DEAŞ mensubunu Irak’taki güvenli bir konuma başarıyla ulaştırdığı bildirildi. Nihai hedef olarak Suriye’den Irak kontrolündeki tesislere yaklaşık 7 bin tutuklunun transfer edilmesi belirtiliyor.

