Irak, Suriye'deki DEAŞ Tutuklularının Nakli İçin Yol Haritası Hazırladı

Irak, Başbakan Muhammed Şiya Sudani liderliğinde Suriye cezaevlerindeki DEAŞ tutuklularının nakli için yol haritası belirledi; Birleşik Güvenlik Komitesi kurulacak.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 23:14
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 23:14
Irak, Suriye'deki DEAŞ Tutuklularının Nakli İçin Yol Haritası Hazırladı

Irak, Suriye'deki DEAŞ Tutuklularının Nakli İçin Yol Haritası Hazırladı

Irak Ulusal Güvenlik Bakanlar Kurulu, Başbakan Muhammed Şiya Sudani başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda, Suriye’deki cezaevlerinde bulunan terör örgütü DEAŞ üyelerinin Irak’a nakil sürecini yönetmek üzere kapsamlı bir yol haritası belirledi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi açıklamasına göre toplantıda, binlerce DEAŞ’lı tutuklunun sınır ötesinden nakledilmesi ve yargı süreçlerine kadar denetim altında tutulması amacıyla Birleşik Güvenlik Komitesi kurulması kararlaştırıldı. Açıklamada, nakil işleminin tamamen güvenlik odaklı bir karar olduğu ve Irak’ın korunmasını hedeflediği vurgulandı. Ayrıca uluslararası toplumun bu zorlu süreçte sorumluluk alması gerektiği hatırlatıldı.

Güneyde güvenli alanlar hazır

Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Fatih Feyyaz, Suriye’den getirilecek yaklaşık 7 bin DEAŞ’lı tutuklu için Irak’ın güneyinde son derece güvenli ve tahkim edilmiş noktaların hazırlandığını duyurdu. Feyyaz, sürecin önceden planlanmış ve titizlikle çalışılmış bir strateji çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.

CENTCOM'dan başlatılan misyon

CENTCOM, 23 Ocak’ta Suriye’de tutuklu bulunan DEAŞ mensuplarının Irak’a sevk edilmesine yönelik bir misyon başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, ABD güçlerinin Suriye’nin Haseke kentindeki bir gözaltı tesisinde tutulan 150 DEAŞ mensubunu Irak’taki güvenli bir konuma başarıyla ulaştırdığı bildirildi. Nihai hedef olarak Suriye’den Irak kontrolündeki tesislere yaklaşık 7 bin tutuklunun transfer edilmesi belirtiliyor.

IRAK YÖNETİMİ, SURİYE’DEKİ CEZAEVLERİNDE BULUNAN TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ ÜYELERİNİN IRAK’A NAKİL...

IRAK YÖNETİMİ, SURİYE’DEKİ CEZAEVLERİNDE BULUNAN TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ ÜYELERİNİN IRAK’A NAKİL SÜRECİNİ YÖNETMEK İÇİN KAPSAMLI BİR YOL HARİTASI BELİRLEDİ.

IRAK ULUSAL GÜVENLİK BAKANLAR KURULU, BAŞBAKAN MUHAMMED ŞİYA SUDANİ

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Irak, Suriye'deki DEAŞ Tutuklularının Nakli İçin Yol Haritası Hazırladı
2
Edi Rama: Arnavutluk Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü'ne Türkiye ve Araplarla Katılmaya Hazır
3
Fidan Ankara'da Halil Hayye ile Görüştü: Gazze Barış Planı ve İnsani Yardım
4
Rutte (NATO): "Avrupa ABD'siz Kendini Savunamaz"
5
Özgür Özel: "İBB Kreş Görüntülerinde Hiçbir Olumsuzluk Yok" — CHP'den Uyuşturucu ve Gençlik Mesajı
6
Göktaş: Çocukları Koruma İçin Yeni Sosyal Medya Düzenlemesi
7
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Aynularab’a 11 Tır Yardım Sürecek, "Terörsüz Türkiye" Vurgusu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları