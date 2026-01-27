Hüseyin Okandan'dan CHP'ye: 'Kendi gündeminizi değiştirmek için tiyatro yapmayın' — Kayseri

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, CHP Kayseri İl Başkanlığı'nın belediye şirketleri hakkında yaptığı suç duyurusunu 'gündem değiştirme tiyatrosu' olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 05:09
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 05:09
Hüseyin Okandan'dan CHP'ye sert tepki

Okandan: "Ey CHP, kendi gündeminizi değiştirmek için tiyatro yapmayın"

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanlığı'nın belediye şirketleri hakkında yaptığı suç duyurusuna ilişkin açıklama yaptı. Okandan, yapılan başvuruyu "gündem değiştirme" amacıyla sahneye konulan bir oyun olarak nitelendirdi.

Okandan'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "İstanbul’da raporları ve kanıtları ortaya koyarız, görmezden gelirler. Kayseri’de ise kendi kaoslarını ve beceriksizliklerini örtmek için sahneye çıkıp algı operasyonu yaparlar. Allah ıslah eylesin. Sayıştay raporunda tek bir suç duyurusu, tek bir tazmin hükmü dahi yokken; ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘zimmet’ gibi en ağır ithamları dillendirmeleri, hukuka değil manşete çalıştıklarını, açıkça tiyatro yaptıklarını göstermektedir."

Okandan, iddiaların somut delillere dayanmadığını vurgulayarak, "Delil yok, karar yok, sonuç yok. Boş lafla, algıyla, iftirayla siyaset yapılmaz" dedi.

Açıklamasında ayrıca, Kayseri'nin kazanımlarına dikkat çeken Okandan, CHP'yi "çamur atmak yerine önce kendi içindeki dağınıklığı, kavgayı ve yönetememe krizini çözerek işe başlamalı" şeklinde eleştirdi ve "Kayseri’nin kazancı, CHP’nin algı oyunlarından da ucuz şovlarından da büyüktür" ifadelerini kullandı.

