Koşerbayev ile Gideon Saar Astana'da Görüştü: Ekonomi ve Yatırımlar Öne Çıktı

Koşerbayev ile Gideon Saar Astana'da Görüştü

Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev, resmi ziyaret için Kazakistan’ın başkenti Astana’ya gelen İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile makamında görüştü. Saar, Azerbaycan temaslarının ardından Kazakistan’a geldi ve görüşme Kazakistan Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleşti.

Görüşmede ele alınan konular ve imzalar

Taraflar, ticari-ekonomik, yatırım, yenilikçi ve insani alanlarda iş birliğinin genişletilmesi üzerinde durdu; ayrıca bölgesel gündemin güncel konuları ele alındı. Görüşme sonucunda, kamu diplomasisi, diplomatik personelin eğitimi ve ulusal pasaport sahibi vatandaşların vizesiz seyahat edebilmelerine ilişkin mutabakat zaptları dahil olmak üzere bir dizi belge imzalandı.

Basın toplantısı: Ekonomi ve gelecek vurgusu

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Koşerbayev, Saar’ın ziyaretinin tarafların ikili ilişkileri güçlendirme konusundaki karşılıklı arzusunu gösterdiğini belirtti. Koşerbayev, '2025 yılın ocak-kasım dönemlerinde ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi 162 milyon dolar oldu. Son 20 yılda Kazakistan ekonomisine İsrail’den 500 milyon dolar civarında yatırım çekildi' ifadelerini kullandı.

Saar ise Kazakistan’ın İsrail için güvenilir bir ortak olduğunu vurgulayarak, 'Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler ortak bir tarihe ve demokratik değerlere dayanmaktadır. Cumhurbaşkanı Tokayev’in ileri görüşlü, geleceğe yönelik politikalarını son derece takdir ediyoruz ve bu ortaklığın potansiyelini tam olarak kullanmayı amaçlıyoruz' dedi. Saar, ayrıca siber güvenlik, sağlık, tarım ve su kaynakları yönetimi alanlarında yatırım da dahil olmak üzere ekonomik iş birliğinin genişletilmeye hazır olduğunu ifade etti.

