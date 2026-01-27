Tüfenkci: En Büyük Gücümüz Milletimizin Desteğidir — Malatya'da Yeniden İnşa ve Ekonomi Mesajı

Tüfenkci: En büyük gücümüz milletimizin desteğidir

Sütlüce buluşmasında ekonomi ve yeniden inşa gündemi

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Sütlüce Mahallesi'nde muhtar, mahalle başkanı ve vatandaşlarla bir araya gelerek hem ülke gündemine hem de Malatya'daki yeniden inşa çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tüfenkci, Türkiye'nin ekonomik ve jeopolitik açıdan zorlu bir dönemden geçtiğini belirterek bu sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve milletin desteğiyle aşılacağını vurguladı. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu ekonomik türbülanslara ve bölgedeki gelişmelere dikkat çekti.

İstikameti her zaman millet çizdi

Siyasetin her zaman milletin iradesi doğrultusunda şekillendiğini kaydeden Tüfenkci, 'Ne zaman başımız dara düşse milletimize gittik. Millet bize yol gösterdi, millet bizi krizlerden çıkardı' diyerek partilerinin gücünü halktan aldığını ifade etti. Tüfenkci, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana ne halkın ne de hakkın dışında hiçbir güçten destek almadığını, vesayet odaklarıyla mücadele ederek bugünlere gelindiğini söyledi.

6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmalara da değinen Tüfenkci, muhalefetin karamsar söylemlerine rağmen hükümetin güçlü bir irade ortaya koyduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Biz bunu başarırız' diyerek sürece sahip çıktığını belirtti. Gelinen noktada verilen sözlerin bir bir yerine getirildiğini ifade etti.

Malatya'da yeniden inşa çalışmaları hız kesmeden sürüyor

Malatya'nın depremden en ağır etkilenen iller arasında olduğunu hatırlatan Tüfenkci, şu ana kadar 70 bine yakın konutun kurasının çekildiğini, kırsal konutların büyük oranda tamamlandığını ve konutların yaz aylarına kadar hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı. Çarşıların ve iş yerlerinin daha modern şekilde yeniden inşa edildiğini belirten Tüfenkci, yaklaşık 1000 iş yerinin teslim edildiğini, kalanlarının peyderpey tamamlanacağını söyledi.

Yapılan çalışmaların yalnızca üstyapıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Tüfenkci, altyapı yatırımlarına da dikkat çekti. Bu yıl için 35 milyar TL'lik altyapı ihalesinin gerçekleştirildiğini, İkizce başta olmak üzere yeni yerleşim alanlarının su, kanalizasyon ve arıtma altyapılarıyla birlikte planlandığını kaydetti.

Programın sonunda vatandaşlara teşekkür eden Tüfenkci, 'Rabbim devletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Malatya'mız için gece gündüz çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz' diyerek sözlerini tamamladı.

