ABD Adalet Bakanlığı, FED Başkanı Powell hakkında soruşturma başlattı

ABD Adalet Bakanlığı, ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell hakkında, Senato'ya verdiği ifadeler ve FED binalarındaki tadilatlara ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturmanın kapsamı

Adalet Bakanlığı'nın başlattığı soruşturma, Powell'ın Senato'ya verdiği ifadeler ile Washington D.C.'deki FED binalarındaki tadilat çalışmalarına odaklanıyor. Soruşturmanın ayrıntıları ve olası iddialar hakkında resmi bir suçlama duyurulmadı; ancak Powell soruşturmayla ilgili olarak celpler gönderildiğini açıkladı.

Powell'ın açıklamaları

FED Başkanı Jerome Powell, soruşturmayı duyurduğu videoda, Adalet Bakanlığı'nın kendisine Senato komitesine verdiği FED binalarının tadilatıyla ilgili ifadeleri nedeniyle celpler gönderdiğini ve suçlamayla tehdit ettiğini söyledi. Powell ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Bu soruşturma, Fed’in faiz oranlarını kanıt ve ekonomik şartlara göre belirlemeye devam edip edemeyeceği ya da para politikasının siyasi baskı ve sindirme ile yönlendirilip yönlendirilmeyeceğiyle ilgilidir. Hukukun üstünlüğünü ve demokrasimizde hesap verilebilirliğe derin saygım var. Hiç kimse, özellikle FED başkanı hukukun üzerinde değildir. Ancak bu emsalsiz eylem, yönetimin tehditleri ve sürekli baskısının daha geniş bağlamında görülmelidir"

Tadilat çalışmaları ve Trump'ın açıklamaları

FED, başkent Washington D.C.’deki Eccles ve 1951 Constitution Avenue binalarının 1930’lardan bu yana ilk kez tadilat edildiğini; çalışmaların binaların "yenilenmesi ve modernize edilmesi" ile sağlık ve güvenlik önlemlerini kapsadığını açıkladı.

Öte yandan, dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Powell'ı faizleri istediği hızda düşürmediği için sıkça eleştirmiş ve görevden alma tehdidinde bulunmuştu. Trump, 30 Aralık'ta gazetecilerin "FED Başkanı’nın istifa etmesi isteyecek misiniz?" sorusuna, "Evet, istifa etmelidir, buna çok yaklaştık. Onu kovmak isterdim, ama çok yaklaştık" yanıtını vermişti.

ABD Adalet Bakanlığı, ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell hakkında Senato’ya verdiği ifadeler ve FED binalarındaki tadilatlarla ilgili soruşturma başlattı.