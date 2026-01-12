Karaman'dan Erzincan'ın 2025 Vizyonu: Ergan'da Turizm ve Spor Hamlesi

Süleyman Karaman, 10 Ocak'ta Ergan Dağı'nda Erzincan'ın 2025 vizyonunu anlattı; yatırımlar, 2 milyon ziyaretçi ve Avrupa Kupası vurgulandı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 14:32
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 14:32
Karaman'dan Erzincan'ın 2025 Vizyonu: Ergan'da Turizm ve Spor Hamlesi

Karaman'dan Erzincan'ın 2025 Vizyonu: Ergan'da Turizm ve Spor Hamlesi

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde basın mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Gazetecilerin Gününü kutlayarak Erzincan’ın 2025 vizyonu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ergan'da yatırımlar ve ziyaretçi rekoru

Programda konuşan Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde hayata geçirilen yatırımlar hakkında teknik bilgiler verdi. Canpolat, merkezin son yıllarda büyük bir dönüşüm geçirdiğini belirterek, "Yıllarca 20 bin kişinin dahi uğramadığı Ergan’da, geçtiğimiz kış 2 milyon ziyaretçiyi ağırladık. Yaz nüfusunun kış nüfusunu aşması, Ergan’ın yalnızca bir kayak merkezi değil, 12 ay yaşayan bir turizm merkezi olduğunu ortaya koymuştur," dedi.

Uluslararası organizasyon ve tamamlanan projeler

Canpolat, 15-18 Ocak tarihleri arasında 200’ün üzerinde yabancı sporcu katılımıyla Avrupa Kupası organizasyonunun Ergan Dağı’nda düzenleneceğini hatırlattı. Ayrıca Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, tatil köyü, bungalovlar ve pist iyileştirme çalışmalarının Gençlik ve Spor Bakanlığı, KUDAKA ve Spor Toto destekleriyle tamamlandığını ifade etti. İl Özel İdaresi’nin yürüttüğü çalışmalarla sulama birliğinin yıllık yaklaşık 30 milyon TL zarardan kurtarıldığını vurguladı.

Karaman: Hizmet ve istikrar vurgusu

Programda konuşan AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ise basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak, Erzincan’da hizmet ve eser siyasetini sürdürdüklerini söyledi. Karaman, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nı inşa ediyoruz. Ankara’da Erzincan’ın sesi oluyor, her projenin takipçiliğini yapıyoruz. Biz laf değil, iş üretiyoruz. Son 24 yılda ulaştırmadan sağlığa, turizmden sanayiye kadar her eserin altında AK Parti imzası vardır," diye konuştu.

Cumhur İttifakı’nın temel hedefinin huzur ve istikrar olduğunu ifade eden Karaman, "Terörsüz bir Türkiye hedefimiz siyasi bir hesap değil, evlatlarımızın geleceği için ortaya konulmuş güçlü bir iradedir. Bu süreci şehit ailelerimizi incitmeden ve kararlılıkla yürüteceğiz," dedi.

Program, AK Parti Erzincan İl Başkanı Alpay Kabadayı’nın tebrik konuşması ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ERGAN DAĞI KAYAK MERKEZİ’NDE BASIN MENSUPLARIYLA BİR...

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ERGAN DAĞI KAYAK MERKEZİ’NDE BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELEN AK PARTİ ERZİNCAN MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN KARAMAN, GAZETECİLERİN GÜNÜNÜ KUTLAYARAK ERZİNCAN’IN 2025 VİZYONUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ERGAN DAĞI KAYAK MERKEZİ’NDE BASIN MENSUPLARIYLA BİR...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Atatürk Bilim Merkezi Denizli'de Açıldı: Özgür Özel'den Şeniz Doğan'a 'Helal olsun'
2
Başkan Semih Balaban Karaveliler Mahallesi'ni Ziyaret Etti
3
Karaman'dan Erzincan'ın 2025 Vizyonu: Ergan'da Turizm ve Spor Hamlesi
4
ABD Adalet Bakanlığı, FED Başkanı Powell hakkında soruşturma başlattı
5
Friedrich Merz’in Hindistan Ziyareti: Güvenlik İş Birliğinde Yeni Adım
6
Arakçi: İran'daki Protestolar Tamamen Kontrol Altında
7
Ferhat Akkuş Yeniden Iğdır İl Özel İdaresi Genel Sekreteri

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları