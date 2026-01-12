Friedrich Merz’in Hindistan Ziyareti: Güvenlik İş Birliğinde Yeni Adım

Görüşme ve imzalar

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, göreve gelmesinin ardından ilk kez gittiği Hindistan’da Başbakan Narendra Modi ile bir araya geldi. İkili görüşme kapsamında kritik mineraller, sağlık sektörü ve yapay zeka inovasyon merkezi konularında anlaşmalar imzalandı.

Güvenlik ve Rusya bağımlılığını azaltma

Ortak basın toplantısında Merz, Rusya’ya olan bağımlılığı azaltmak amacıyla Hindistan ile güvenlik alanında daha yakın iş birliği yapmak istediğini belirtti. Merz ayrıca, Hindistan ile Avrupa Birliği arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin sonuçlandırılması çağrısında bulundu ve dünyanın "korumacılıkta bir rönesans" yaşadığını, bunun Almanya ve Hindistan’a zarar verdiğini vurguladı.

Modi’den tedarik zinciri vurgusu

Modi, iki ülkenin "güvenli, güvenilir ve dayanıklı tedarik zincirleri oluşturmak için birlikte çalıştığını" söyledi ve imzalanan mutabakat zaptının işbirliğine "yeni bir ivme ve güç kazandıracağını" ifade etti.

Hindistan’ın mevcut dış politika konumu

Hindistan, askeri teçhizatının büyük bir kısmını temin ettiği Rusya ile güvenlik politikası alanında yakın iş birliği içinde bulunuyor ve Çin ile birlikte Rusya’nın en büyük gaz ve petrol alıcılarından biri konumunda.

