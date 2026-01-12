Friedrich Merz’in Hindistan Ziyareti: Güvenlik İş Birliğinde Yeni Adım

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Hindistan’da Narendra Modi ile görüştü; güvenlik iş birliğinin artırılması ve kritik sektörlerde anlaşmalar imzalandı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 13:21
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 13:21
Friedrich Merz’in Hindistan Ziyareti: Güvenlik İş Birliğinde Yeni Adım

Friedrich Merz’in Hindistan Ziyareti: Güvenlik İş Birliğinde Yeni Adım

Görüşme ve imzalar

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, göreve gelmesinin ardından ilk kez gittiği Hindistan’da Başbakan Narendra Modi ile bir araya geldi. İkili görüşme kapsamında kritik mineraller, sağlık sektörü ve yapay zeka inovasyon merkezi konularında anlaşmalar imzalandı.

Güvenlik ve Rusya bağımlılığını azaltma

Ortak basın toplantısında Merz, Rusya’ya olan bağımlılığı azaltmak amacıyla Hindistan ile güvenlik alanında daha yakın iş birliği yapmak istediğini belirtti. Merz ayrıca, Hindistan ile Avrupa Birliği arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin sonuçlandırılması çağrısında bulundu ve dünyanın "korumacılıkta bir rönesans" yaşadığını, bunun Almanya ve Hindistan’a zarar verdiğini vurguladı.

Modi’den tedarik zinciri vurgusu

Modi, iki ülkenin "güvenli, güvenilir ve dayanıklı tedarik zincirleri oluşturmak için birlikte çalıştığını" söyledi ve imzalanan mutabakat zaptının işbirliğine "yeni bir ivme ve güç kazandıracağını" ifade etti.

Hindistan’ın mevcut dış politika konumu

Hindistan, askeri teçhizatının büyük bir kısmını temin ettiği Rusya ile güvenlik politikası alanında yakın iş birliği içinde bulunuyor ve Çin ile birlikte Rusya’nın en büyük gaz ve petrol alıcılarından biri konumunda.

ALMANYA BAŞBAKANI FRİEDRİCH MERZ, İLK KEZ ZİYARET ETTİĞİ HİNDİSTAN’DA BAŞBAKAN NARENDRA MODİ İLE...

ALMANYA BAŞBAKANI FRİEDRİCH MERZ, İLK KEZ ZİYARET ETTİĞİ HİNDİSTAN’DA BAŞBAKAN NARENDRA MODİ İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BASIN TOPLANTISINDA RUSYA'YA OLAN BAĞIMLILIĞINI AZALTMAK İÇİN HİNDİSTAN İLE GÜVENLİK ALANINDA DAHA YAKIN BİR İŞ BİRLİĞİNDE OLMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ.

ALMANYA BAŞBAKANI FRİEDRİCH MERZ, İLK KEZ ZİYARET ETTİĞİ HİNDİSTAN’DA BAŞBAKAN NARENDRA MODİ İLE...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkan Semih Balaban Karaveliler Mahallesi'ni Ziyaret Etti
2
Friedrich Merz’in Hindistan Ziyareti: Güvenlik İş Birliğinde Yeni Adım
3
Arakçi: İran'daki Protestolar Tamamen Kontrol Altında
4
Ferhat Akkuş Yeniden Iğdır İl Özel İdaresi Genel Sekreteri
5
ABD'den Minneapolis'e Ek Güvenlik: Kristi Noem Yüzlerce ICE Personeli Sevk Ediyor
6
Kasapoğlu: Engellilikte 'En Geniş Veri Havuzunu' Oluşturduk — Kayseri İstişaresi
7
GKRY Lideri Hristodulidis'in Eşi Philippa Karsera AFKS'ten İstifa Etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları